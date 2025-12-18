كنز للقلب و الدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

يُعد سمك السردين من الأسماك الصغيرة الدهنية التي يمكن تناولها كاملة، بما في ذلك الأعضاء والعظام وغيرها من الأجزاء الغنية بالعناصر الغذائية، فهو يحتوي على كمية صغيرة من معظم العناصر التي يحتاجها الجسم تقريباً.

فوائد سمك السردين..





1-يتميّز السردين بمحتواه العالي من أحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب.



2-إضافةً إلى ذلك، فإن السردين يُعد من الأسماك منخفضة الزئبق مقارنة بالأسماك الكبيرة.

3-يُقوّي الشعر من بصيلاته، ويحميه من التساقط.

4- يحمي من الإصابة بمرض الضمور البقعي.

5- يُقلّل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 50%

فوائد السردين المشوي:

1-صحة القلب والعظام: بفضل أوميغا-3 والكالسيوم وفيتامين د.

2-بناء العضلات: مصدر بروتين عالي الجودة.

3-إدارة الوزن: غني بالبروتين والشبع وسعراته معتدلة، مناسب للحميات.

4-مفيد لمرضى السكري: يساعد في تنظيم السكر وتحسين التمثيل الغذائي.