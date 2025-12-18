أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

يتابع المواطنون يومياً أسعار الفراخ اليوم حيث تشهد استقرار ملحوظ في الأسواق وذلك بعد موجة انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة.

يستعرض معكم صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 حسب بورصة الدواجن ..

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 18 ديسمبر2025

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 60 جنيها للكيلو في المزارع، لتباع فى الأسواق 70 جنيها للمستهلك.

أسعار الفراخ الحمراء اليوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن الحمراء (ساسو)، اليوم 60 جنيها في بورصة الدواجن، و تباع في الأسواق بسعر 70 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم

و سجلت أسعار لحم أمهات الدواجن البيضاء 50 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ البلدي اليوم

و سجل سعر الدواجن البلدي اليوم عند 110 جنيها للكيلو.

اسعار الدواجن اليوم

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

سجل سعر البانيه: 180 - 200 جنيه للكيلو.

سجل سعر الأوراك: 70 - 90 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكبد والقوانص: 90 - 110 جنيهات للكيلو.

سجل سعر الأجنحة: 50 - 55 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الدبابيس: 100 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البانيه اليوم

يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الخميس 18 ديسمبر مابين 180 إلى 200 جنيه حسب المنطقة السكنية.

أسعار البيض اليوم:

ـ سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 107 جنيهات جملة، لتصل إلى المستهلك بنحو 117 جنيهًا.

ـ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 105 جنيهات جملة، لتصل إلى المستهلك بـ 115 جنيهًا.

ـ سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 100 جنيه جملة، لتصل الى المستهلك بـ 125 جنيهًا.