خدمات

استقرار نسبي في الأسعار.. بكام كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق؟

كيلو الفراخ البيضاء
كيلو الفراخ البيضاء
خالد يوسف

شهدت بورصة الدواجن اليوم، الأربعاء 17 ديسمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الفراخ والبيض داخل الأسواق المحلية، بعد الزيادة الأخيرة التي شهدتها بعض الأنواع خلال الأيام الماضية، في ظل متابعة يومية من المواطنين والمستهلكين لمستويات الأسعار، خاصة مع اقتراب المواسم التي يزيد فيها الطلب على الدواجن.

متوسط أسعار الفراخ اليوم في مصر

يختلف سعر الفراخ اليوم باختلاف نوعها وطريقة التربية، حيث تشهد السوق وجود فروق بين الفراخ البلدية والفراخ البيضاء أو المستوردة.

ويأتي متوسط سعر الكيلو للفراخ البيضاء في حدود الأسعار المعقولة، بينما قد يرتفع السعر قليلًا للفراخ البلدي أو العضوي نتيجة ارتفاع تكاليف التربية والعلف.

كما يلاحظ اختلاف الأسعار بين الأسواق الكبرى مثل القاهرة والجيزة مقارنة بالمحافظات الأخرى، إلا أن الفارق يظل محدودًا ويعكس طبيعة العرض والطلب المحلي.

أسباب استقرار أسعار الدواجن

ـ وفرة المعروض من الدواجن في الأسواق والمزارع.

ـ توافر مستلزمات الإنتاج بأسعار ثابتة ومستقرة.

ـ انخفاض التقلبات الموسمية في الطلب خلال الفترة الحالية.

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 

الفراخ البيضاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع والبورصات نحو 61 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق والمحلات إلى نحو 72 جنيهًا للكيلو، مع اختلاف طفيف بين المحافظات بحسب تكلفة النقل وهوامش الربح.

أسعار الفراخ الساسو 

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع 89 جنيهًا، في المزرعة، بينما وصل سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق والمحلات إلى نحو 99 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات 56 جنيهًا في المزرعة، بينما وصل سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق والمحلات نحو 62 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي 

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 102 جنيه في المزرعة، بينما وصل سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق والمحلات إلى نحو 112 جنيهًا للكيلو.

أسعار أجزاء الفراخ في الأسواق

ـ تراوح سعر كيلو البانيه في المحلات والأسواق من 180 ـ 200 جنيه، بحسب الجودة والمنطقة.

ـ سجل سعر كيلو الأوراك في المحلات والأسواق نحو 90 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الدبابيس في المحلات والأسواق نحو 100 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الأجنحة في المحلات والأسواق نحو 60 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الاستريبس في المحلات والأسواق نحو 200 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو كوردن بلو في المحلات والأسواق نحو 200 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو شاورما في المحلات والأسواق نحو 200 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو شيش طاووك في المحلات والأسواق نحو 195 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

ـ سجل سعر كرتونة البيض الأحمر  107 جنيهات جملة، لتصل إلى المستهلك بنحو 117 جنيهًا.

ـ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو  105 جنيهات جملة، لتصل إلى المستهلك بـ 115 جنيهًا.

ـ سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو  100 جنيه جملة، لتصل الى المستهلك بـ 125 جنيهًا.

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
طريقة عمل حمص الشام
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
