شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
هبوط غير مسبوق في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

شيماء مجدي

شهد سوق الدواجن والبيض اليوم الاثنين هبوط في أسعارهما، ، ليكون تراجع غير مسبوق فى الأسواق والبورصة وذلك نتيجة وفرة المعروض ودخول دورات جديدة للأسواق .


ويبحث عنها المواطنين يومياً لمعرفة معدل الشراء وفقاً لإمكانيات الأفراد والأسر في مصر، وفى إطار ذلك نرصد لكم أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين.


واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 62 جنيها ، أى انخفضت  2 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 48 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.


أسعار الدواجن اليوم
سعر كيلو البانيه 
كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 160 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
 

أسعار البيض 
وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 

