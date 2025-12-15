هبوط غير مسبوق في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

شهد سوق الدواجن والبيض اليوم الاثنين هبوط في أسعارهما، ، ليكون تراجع غير مسبوق فى الأسواق والبورصة وذلك نتيجة وفرة المعروض ودخول دورات جديدة للأسواق .



ويبحث عنها المواطنين يومياً لمعرفة معدل الشراء وفقاً لإمكانيات الأفراد والأسر في مصر، وفى إطار ذلك نرصد لكم أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين.



واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 62 جنيها ، أى انخفضت 2 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 48 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.



أسعار الدواجن اليوم

كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 67 جنيه بعدما كان سعرها 70 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيهًا.

كذلك انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 109 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 200 لـ 160 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 ل 80 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.



أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

