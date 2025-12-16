محافظ القليوبية: لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات بموقع حادث قطار طوخ

وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتشكيل لجنة هندسية لفحص السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط عدد من الحاويات الفارغة من أعلى قطار بضائع بمنطقة السفاينة دائرة مركز طوخ.

وتابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء مدير أمن القليوبية، حادث تساقط عدد من الحاويات الفارغة المحمّلة على أحد القطارات بمدينة طوخ، وذلك بجوار الطريق الزراعي داخل سور السكك الحديدية دون حدوث أي سقوط أو تأثير على الطريق الزراعي .

وانتقل المحافظ ومدير الأمن إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سلامة المواطنين، حيث جرى التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وتأمين الموقع.

ووجّه محافظ القليوبية بسرعة تأمين موقع الحادث، ومتابعة أعمال رفع الحاويات والدفع بلجنة فنية للتاكد من السلامة الإنشائيةللعقارات بموقع الحادث، مع التأكيد على عدم وجود خسائر في الأرواح، واستمرار المتابعة حتى الانتهاء من كافة الإجراءات