عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة
10 أذكار بعد صلاة الفجر تمنحك خيري الدنيا والآخرة.. لا تفوت الثواب
وزير السياحة: أعداد السائحين القادمين من أمريكا يحقق نموا هذا العام يصل إلى 22%
كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر
بدء رفع الحاويات من موقع حادث قطار بضائع بمنطقة السفاينة بطوخ.. صور
ترامب يكشف عدد الدول الراغبة في المشاركة بالقوة الدولية في غزة
محافظ القليوبية: سقوط حاويات قطار البضائع لم تؤثر على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية: لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات بموقع حادث قطار طوخ
كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة
زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا
دعوة للاستعداد للحرب.. قلق بريطاني من التعزيزات السريعة للقوات الروسية
16700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كريم عاطف

شهد عام 2025 تحولا لافتا في عالم ألوان السيارات، حيث أعادت شركات التصنيع الاعتبار للألوان الجريئة بعد سنوات من سيطرة الأبيض والأسود والفضي. 

فعادت درجات الأزرق والأخضر والبنفسجي بقوة، مدفوعة برغبة المشترين في التميز، واستجابت لها علامات كبرى مثل Audi وBMW وChevrolet، في المقابل لا تزال الألوان المحايدة تحافظ على انتشارها الواسع، خصوصا مع تصاعد شعبية سيارات الـSUV والكروس أوفر ذات الطابع العملي.

بحسب خبراء السوق، يفضل نحو 83% من المشترين الألوان الهادئة، وهو اتجاه مرشح للاستمرار حتى 2026، خاصة في أمريكا وأوروبا واسيا، ومع ذلك شهد 2025 طرح أكثر من 15 لونا جديدا عالميا، ما يعكس توازنا بين الذوق المحافظ ومحاولات كسر النمط التقليدي.

1- أودي – Malpelo Blue

لون أزرق مخضر أنيق، يجمع بين الأزرق الكلاسيكي ولمسة فيروزية خفيفة، ويظهر بشكل لافت على طرازات الشركة الكهربائية والكروس أوفر، مقدما خيار عصري غير صاخب.

2- بي إم دبليو – Avus Blue

عودة لون كلاسيكي محبوب بروح حديثة، استلهم من طرازات تاريخية وبرز على نسخ رياضية خاصة، ليمنح السيارات حضورا رياضيا راقيا.

3- كاديلاك – Drift Metallic

قدمته Cadillac مع تحديث CT5، وهو لون هادئ يبرز الخطوط الرياضية ويمنح السيارة فخامة متزنة.

4- شيفروليه – Hysteria Purple

لون بنفسجي جريء عزز طابع كورفيت الرياضي، خاصة مع العجلات البرونزية، ليخاطب عشاق التميز والجرأة.

5- فورد – Bronze Package      

بدل طلاء كامل، قدمت Ford لمسات برونزية على الشعارات والعجلات والتفاصيل، ما أضفى شخصية قوية عند دمجها مع الأبيض أو الأسود.

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

مطافئ - ارشيفية

السيطرة على حريق بمخبز بأسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح

فصل الكهرباء للصيانة الدروية في كفر الشيخ

اليوم .. فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ

بيان كهرباء قنا

صباح الثلاثاء.. فصل الكهرباء عن 5 مناطق بمدينة دشنا شمال قنا

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

