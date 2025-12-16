عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

شهد عام 2025 تحولا لافتا في عالم ألوان السيارات، حيث أعادت شركات التصنيع الاعتبار للألوان الجريئة بعد سنوات من سيطرة الأبيض والأسود والفضي.

فعادت درجات الأزرق والأخضر والبنفسجي بقوة، مدفوعة برغبة المشترين في التميز، واستجابت لها علامات كبرى مثل Audi وBMW وChevrolet، في المقابل لا تزال الألوان المحايدة تحافظ على انتشارها الواسع، خصوصا مع تصاعد شعبية سيارات الـSUV والكروس أوفر ذات الطابع العملي.

بحسب خبراء السوق، يفضل نحو 83% من المشترين الألوان الهادئة، وهو اتجاه مرشح للاستمرار حتى 2026، خاصة في أمريكا وأوروبا واسيا، ومع ذلك شهد 2025 طرح أكثر من 15 لونا جديدا عالميا، ما يعكس توازنا بين الذوق المحافظ ومحاولات كسر النمط التقليدي.

1- أودي – Malpelo Blue

لون أزرق مخضر أنيق، يجمع بين الأزرق الكلاسيكي ولمسة فيروزية خفيفة، ويظهر بشكل لافت على طرازات الشركة الكهربائية والكروس أوفر، مقدما خيار عصري غير صاخب.

2- بي إم دبليو – Avus Blue

عودة لون كلاسيكي محبوب بروح حديثة، استلهم من طرازات تاريخية وبرز على نسخ رياضية خاصة، ليمنح السيارات حضورا رياضيا راقيا.

3- كاديلاك – Drift Metallic

قدمته Cadillac مع تحديث CT5، وهو لون هادئ يبرز الخطوط الرياضية ويمنح السيارة فخامة متزنة.

4- شيفروليه – Hysteria Purple

لون بنفسجي جريء عزز طابع كورفيت الرياضي، خاصة مع العجلات البرونزية، ليخاطب عشاق التميز والجرأة.

5- فورد – Bronze Package

بدل طلاء كامل، قدمت Ford لمسات برونزية على الشعارات والعجلات والتفاصيل، ما أضفى شخصية قوية عند دمجها مع الأبيض أو الأسود.