روسيا: إسقاط 83 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة من البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة من روسيا.

وفي وقت سابق ، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها نجحت في اعتراض وتدمير 201 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية .

وأوضحت الوزارة في بيان، لها ، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 130 مسيرة خلال الفترة الممتدة من الساعة 23:00 مساء الأحد وحتى الساعة 7:00 صباح الاثنين.

وأضافت أن معظم هذه المسيرات تم تدميرها فوق مقاطعتي أستراخان بواقع 38 طائرة، وبريانسك بـ25 طائرة، إضافة إلى منطقة موسكو، حيث تم إسقاط 25 مسيرة، كانت 15 منها متجهة نحو العاصمة الروسية.

ويأتي ذلك بعد إعلان سابق لوزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 71 مسيرة أوكرانية أخرى في الفترة ما بين الساعة 20:00 و23:00 مساء الأحد، معظمها فوق مقاطعة روستوف، حيث تم تدمير 52 طائرة مسيّرة.