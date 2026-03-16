غير مسبوق .. رقم سلبي تاريخي لـ دفاع الأهلي هذا الموسم

سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رقمًا دفاعيًا سلبيًا لأول مرة في تاريخه، بعدما استقبلت شباكه 41 هدفًا خلال 41 مباراة خاضها الفريق في مختلف البطولات منذ بداية الموسم الجاري.

ويعد هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ النادي منذ تأسيسه عام 1907، حيث وصل متوسط الأهداف التي استقبلها الفريق إلى هدف واحد في كل مباراة، وهو معدل لم يحدث من قبل في تاريخ القلعة الحمراء عبر مواسمها المختلفة.

وتعكس هذه الإحصائية تراجعًا ملحوظًا في الأداء الدفاعي للأهلي خلال الموسم الحالي، خاصة أن الفريق كان معروفًا عبر تاريخه بامتلاكه أحد أقوى خطوط الدفاع في البطولات المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن يعمل الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة على معالجة الأخطاء الدفاعية وتحسين الأداء؛ في محاولة لاستعادة التوازن قبل المراحل الحاسمة من الموسم.