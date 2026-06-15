محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية احتفالية مديرية أوقاف الشرقية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٨هـ، والتي أُقيمت بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق بحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعه الزقازيق والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد بطيشه السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنيه والشرطيه ورجال الدين الاسلامي والدعوة وجمع من المواطنين.

بدأت فعاليات الاحتفالية بأداء صلاة المغرب، أعقبها تلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ثم ألقى الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية كلمة تناول خلالها المعاني السامية والدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، مؤكداً أن الهجرة كانت نقطة تحول تاريخية جسدت قيم الإيمان والعمل والتضحية والصبر والتخطيط السليم من أجل بناء الدولة وتحقيق رسالة الإسلام.

كما تخللت الاحتفالية فقرات من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ محمود محمد عوض الله، والتي نالت استحسان الحضور وشهدت الاحتفالية حضور المتسابق محمد القلاجي نجم برنامج دوله التلاوه والمنشد الديني فياض احمد فياض الحاصل علي المركز الاول عالميا في مجال الانشاد الديني والتقاط بعض الصور التذكاريه مع المحافظ واختُتمت الاحتفالية بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها، وأن يوفق قيادتها لما فيه الخير والازدهار، وأن يجعل العام الهجري الجديد عاماً مليئاً بالخير والبركة والسلام على الوطن والأمة الإسلامية.

أكد محافظ الشرقية أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة تمثل مناسبة عظيمة لاستلهام قيم العمل الجاد والإخلاص وتحمل المسؤولية، مشيراً إلى أن ما تحقق على أرض مصر من إنجازات ومشروعات تنموية يعكس إصرار الدولة المصرية على مواصلة البناء والتنمية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

كما تقدم محافظ الشرقية بخالص التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولأبناء محافظة الشرقية والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعياً الله عز وجل أن يجعله عاماً مليئاً بالخير والبركات.