خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء بالشرقية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 / الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (4 أشخاص ، سيدتين " 3 منهم مصابين بكدمات متفرقة") طرف ثان: (4 أشخاص ، سيدتين "إثنين منهم مصابان بكدمات متفرقة")، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب مما أدى إلى حدوث الإصابات المنوه عنها.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.