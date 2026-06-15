الداخلية تنفي ادعاء شخص بتصوير مناطق عسكرية في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص بتصوير إحدى المناطق العسكرية بالمنوفية وإرسال تلك الصور لآخر حال إستقلاله سيارة أجرة.



بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بالمنشور (مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 12 الجارى وحال إستقلاله سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة قويسنا بالمنوفية قام بتصوير بعض الأشجار وإرسال تلك الصور لإحدى صديقاته عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة ، وإتهم القائمة على النشر بالتشهير به دون مبرر ، وبفحص هاتفه تبين صحة أقواله، وعدم إحتوائه على أية صور لأى من المناطق العسكرية.



أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) وبمواجهتها أقرت بإعتقادها بقيام المذكور بتصوير إحدى المنشأت العسكرية، وإرسال الصور لأحد الأشخاص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

