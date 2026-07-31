جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي استهداف ميناء دمياط ويؤكد عدم صحة التقارير المتداولة

نفى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صحة التقارير الإعلامية التي زعمت تورط إسرائيل في استهداف ميناء دمياط، مؤكدًا أن تلك الأنباء "غير صحيحة"، وذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام عربية.



وجاء النفي الإسرائيلي عقب الحادث الذي وقع في محيط ميناء دمياط، والذي أثار اهتمامًا واسعًا، بينما تواصل السلطات المصرية تحقيقاتها للوقوف على ملابساته وتحديد أسبابه.



وفي السياق ذاته، أكد وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، أن العمل داخل ميناء دمياط يسير بصورة طبيعية، مشددًا على أن حركة السفن والخدمات اللوجستية لم تتأثر بالحادث.



ودعا رشوان إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية المصرية باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بالحادث، محذرًا من تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثقة.



وأوضح أن الجهات المختصة تواصل أعمال الفحص والتحقيق لكشف جميع ملابسات الواقعة، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع الحادث بمنتهى الجدية والشفافية، وستعلن نتائج التحقيقات فور اكتمالها، مع استمرار تشغيل الميناء بصورة طبيعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية والحفاظ على انتظام حركة الملاحة البحرية.