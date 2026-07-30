الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

يترقب ملايين المواطنين موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر، حيث تبدأ العودة إلى التوقيت الشتوي رسميًا مع الساعات الأولى منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر 2026، تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار.



ويعد موعد تغيير الساعة من أكثر الموضوعات التي تشهد اهتمامًا واسعًا كل عام، لما له من تأثير مباشر على مواعيد العمل والدراسة والسفر والخدمات اليومية، فضلًا عن ضرورة إعادة ضبط الساعة في مختلف الأجهزة الإلكترونية.



موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي مع نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ليبدأ التوقيت الشتوي 2026 رسميًا اعتبارًا من منتصف الليل الفاصل بين الخميس والجمعة.

وعند وصول الساعة إلى 12:00 بعد منتصف الليل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح 11:00 مساءً، وهو الإجراء الرسمي الذي يمثل بداية العمل بالتوقيت الشتوي في جميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي ذلك تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد تطبيق نظام تغيير الساعة سنويًا بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

كيف يتم تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي؟

مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2026، ينبغي التأكد من ضبط جميع الساعات والأجهزة الإلكترونية، خاصة التي لا تدعم التحديث التلقائي.

وتتم عملية تغيير الساعة من خلال الخطوات التالية:

عند الساعة 12:00 منتصف الليل يتم تأخير الساعة إلى 11:00 مساءً.

التأكد من تفعيل خاصية الضبط التلقائي في الهواتف الذكية.

إعادة ضبط ساعات الحائط والساعات اليدوية.

تعديل توقيت ساعات السيارات والأجهزة المنزلية غير المتصلة بالإنترنت.

مراجعة جميع الأجهزة الإلكترونية قبل بداية يوم الجمعة لتجنب أي أخطاء في المواعيد.



ماذا ينص قانون التوقيت الصيفي؟

حدد القانون رقم 24 لسنة 2023 آلية تطبيق التوقيتين الصيفي والشتوي بصورة سنوية، حيث ينص على:

تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

استمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة مع بداية الجمعة الأخيرة من أكتوبر، إيذانًا ببدء التوقيت الشتوي 2026.

وأكد القانون استمرار العمل بهذا النظام بصورة سنوية ما لم يصدر أي تعديل تشريعي جديد.

متى بدأ التوقيت الصيفي في 2026؟

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي خلال عام 2026 اعتبارًا من الجمعة 24 أبريل، حيث تم تقديم الساعة لمدة ساعة كاملة، ليستمر العمل به طوال أشهر الربيع والصيف وحتى نهاية الخميس 29 أكتوبر 2026، قبل العودة رسميًا إلى التوقيت الشتوي.

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟

اختارت الحكومة المصرية تطبيق تغيير الساعة يوم الجمعة لعدة اعتبارات تنظيمية، أبرزها:

كونه عطلة أسبوعية لمعظم العاملين.

تقليل الارتباك في مواعيد العمل.

منح المؤسسات الوقت الكافي لتحديث الأنظمة الإلكترونية.

إتاحة الفرصة للمواطنين لضبط ساعاتهم بسهولة.

تجنب التأثير على الدراسة والخدمات الحكومية.



أهداف تطبيق التوقيت الصيفي 2026

يهدف تطبيق التوقيت الشتوي 2026 إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

ترشيد استهلاك الكهرباء.

تقليل استهلاك الوقود.

رفع كفاءة استخدام الطاقة.

تحقيق أفضل استفادة من ضوء النهار.

دعم خطط الدولة في إدارة الموارد وتقليل الأحمال.

ما الذي يتغير بعد تطبيق التوقيت الشتوي؟

بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي يلاحظ المواطنون عددًا من التغييرات، من بينها:

شروق الشمس في وقت أبكر بنحو ساعة.

غروب الشمس مبكرًا مقارنة بفترة التوقيت الصيفي.

تعديل مواعيد الرحلات الجوية والقطارات.

تحديث جداول الحافلات ووسائل النقل.

تغيير توقيت بعض الخدمات الإلكترونية.

تعديل مواعيد الاجتماعات والفعاليات الرسمية.

هل تتغير ساعات العمل؟

لا يؤدي تطبيق التوقيت الشتوي 2026 إلى تغيير عدد ساعات العمل الرسمية، وإنما يقتصر الأمر على تعديل الساعة فقط، لتبدأ وتنتهي الأنشطة اليومية وفق التوقيت الجديد.

وقد تعلن بعض المؤسسات تعديلات تنظيمية إذا استدعت طبيعة العمل ذلك، بينما تستمر غالبية الجهات الحكومية والخاصة في العمل بالمواعيد المعتادة بعد ضبط الساعة.

نصائح مهمة قبل تغيير الساعة

مع اقتراب بدء التوقيت الشتوي، ينصح الخبراء باتباع عدد من الإرشادات، أهمها:

ضبط الساعة قبل النوم مساء الخميس.

مراجعة مواعيد الرحلات والسفر.

تحديث المنبهات في الهواتف الذكية.

التأكد من ضبط جميع الأجهزة الإلكترونية.

مراجعة مواعيد العمل والدراسة بعد تغيير الساعة.



ويظل التوقيت الشتوي 2026 من أبرز التغييرات السنوية التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، سواء فيما يتعلق بالعمل أو الدراسة أو السفر أو الخدمات المختلفة، لذلك تنصح الجهات المختصة بمتابعة البيانات الرسمية والتأكد من ضبط جميع الأجهزة مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 لضمان الالتزام بالتوقيت الجديد.