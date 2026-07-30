محافظ أسوان يشارك فى حفل تكريم لؤى سعد الدين تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز بالجامعة

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على المشاركة فى حفل تكريم الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والذى أقيم بقاعة المشير طنطاوى بمقر الجامعة بمدينة صحارى، وسط حضور القيادات البرلمانية والعسكرية والجامعية والتعليمية والدينية والتنفيذية، فضلاً عن طلاب الجامعة .

ويأتى ذلك فى ضوء حرص الدولة على ترسيخ قيم الوفاء وتكريم النماذج الوطنية المخلصة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقدير الكفاءات ودعم المؤسسات التعليمية، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040 فى بناء الإنسان والاستثمار فى رأس المال البشرى .

الوفاء لأصحاب العطاء والإنجاز

وفى كلمته، أعرب المهندس عمرو لاشين عن خالص تقديره للدكتور لؤى سعد الدين، مؤكداً أن التكريم يمثل رسالة وفاء وتقدير لكل من قدم جهداً مخلصاً فى خدمة الوطن، مشيداً بما حققه من إنجازات خلال فترة توليه مسئولية الجامعة، وما بذله من جهود صادقة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع الأسوانى.

جامعة أسوان.. شريك أساسى فى التنمية

وأكد المحافظ أن جامعة أسوان تعد إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة التى تضطلع بدور محورى فى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز البحث العلمى والإبتكار، بما يتواكب مع رؤية مصر 2030، ومستهدفات رؤية أسوان 2040 .

إشادة بمسيرة الدكتور لؤى سعد الدين

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن الدكتور لؤى سعد الدين قدم نموذجاً مشرفاً فى القيادة الجامعية، وإستطاع خلال مسيرته أن يحقق العديد من النجاحات، وأن يعزز مكانة جامعة أسوان أكاديمياً وبحثياً ومجتمعياً، فضلاً عن دعمه المستمر للمبادرات التنموية وخدمة المجتمع .

رسالة تقدير وعرفان

وأوضح المحافظ أن تكريم أصحاب الإنجازات يرسخ ثقافة العطاء والإخلاص، ويحفز الأجيال الجديدة على مواصلة العمل والتميز، مؤكداً أن المحافظة ستظل داعمة لكل المؤسسات التعليمية والعلمية باعتبارها شريكاً رئيسياً فى تحقيق التنمية الشاملة .



جسد حفل التكريم قيمة الوفاء والتقدير لأصحاب العطاء، وعكس حجم التقدير للدور الذى قامت به جامعة أسوان فى خدمة المجتمع، كما أكد استمرار التعاون بين المحافظة والجامعة لدعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 .