لوجهتك التعليمية والعسكرية.. أسهل طريقة لاستخراج القيد العائلي أونلاين

تيسيراً على المواطنين وتخفيفاً للضغط عن المقار الحكومية، أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج القيد العائلي المميكن إلكترونياً من المنزل عبر “بوابة مصر الرقمية”، وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة لكون القيد العائلي مستنداً أساسياً يُطلب في العديد من المعاملات الرسمية، وعلى رأسها التقديم للكليات العسكرية، والجامعات، والمدارس.

خطوات استخراج قيد عائلي مميكن من المنزل

وعن خطوات استخراج قيد عائلي مميكن من المنزل، فإنها تتضمن على عددا من الخطوات تتضمن على ما يلي:

ـ الدخول إلى بوابة مصر الرقمية (اضغط هنـــــــــــا).

ـ اختيار خدمة استخراج القيد العائلي من خدمات الأحوال المدنية.

ـ بعدها يتم إدخال البيانات المطلوبة بدقة، والتي تشمل صلة القرابة، والاسم رباعيا، واسم الأم، والرقم القومي.

ـ ثم الموافقة على الشروط والأحكام المنظمة للخدمة.

ـ بعد ذلك يقوم مقدم الطلب بإدخال بياناته الشخصية.

ـ ثم اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة، وإتمام عملية السداد.

ـ ثم تحديد طريقة ومكان استلام الوثيقة.

رسوم وشروط استخراج قيد عائلي مميكن

بينما عن رسوم استخراج قيد عائلي مميكن، فإنها تكون 65 جنيها، حيث ترسل خلال فترة تصل إلى 7 أيام عمل بحد أقصى، فقد حددت وزارة الداخلية عددا من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم، ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:

ـ أن تكون شهادات الميلاد المميكنة أو بطاقات الرقم القومي قد استخرجت لجميع أفراد الأسرة الذين تجاوزوا سن 16 عاما.

ـ أن تكون الحالة الاجتماعية المثبتة في بطاقات الرقم القومي للزوجين هي آخر حالة اجتماعية مسجلة.

ـ أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، فضلًا عن إدخال جميع بيانات الأسرة كاملة، وتشمل الزوج والزوجة والأبناء.

ـ أن تكون وثيقة الزواج المميكنة قد سبق إصدارها.

ـ في حالة الطلاق، يجب تسجيل جميع بيانات وثيقة الطلاق.

ـ إذا كان لصاحب القيد أكثر من زوجة، يجب إدخال بيانات جميع الزوجات والأبناء والأرقام القومية الخاصة بهم.

ـ في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، يشترط أن تكون شهادة الوفاة مميكنة وصادرة مسبقا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلى مميكن

وعن الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلى مميكن، فإنه يجب تحميل الآتي:

ـ صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

ـ صورة من وثيقة الزواج المميكنة.

ـ صور شهادات ميلاد الأبناء.

ـ أي مستندات رسمية خاصة بوقائع الأحوال المدنية مثل وثائق الطلاق أو شهادات الوفاة عند الحاجة.