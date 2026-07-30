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مصاريف المدارس التجريبية 2027 بالأرقام .. خبر عاجل لطلاب "الرسمية لغات والمتميزة"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصاريف المدارس التجريبية 2027 بالأرقام .. خبر عاجل لطلاب "الرسمية لغات والمتميزة"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

مصاريف المدارس التجريبية 2027 .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأنها الآن مؤكدة ما يلي :

فيما يخص مصاريف المدارس التجريبية 2027 ، تُحصَّل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من جميع طلاب المدارس الرسمية للغات سنويًا، وفقًا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، وطبقًا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويًا في هذا الشأن.

مصاريف المدارس الرسمية لغات 2027

ويُحصَّل، بالإضافة إلى ذلك، مقابل الخدمات الإضافية الأخرى التي تُؤدى لطلاب هذه المدارس، على النحو التالي:

- مرحلة رياض الأطفال: إجمالي (١٤٠٠) جنيه.
- مرحلة التعليم الأساسي - الحلقة الابتدائية: إجمالي (٨٠٠) جنيه.
- مرحلة التعليم الأساسي - الحلقة الإعدادية: إجمالي (٩٠٠) جنيه.
- مرحلة التعليم الثانوي: إجمالي (١٠٠٠) جنيه.

وشدد بيان مصاريف المدارس التجريبية 2027 الصادر عن وزارة التربية والتعليم ، على أنه عند إلتحاق الطالب بالصف الأول من أي مرحلة أو حلقة تعليمية، يتم سداد قيمة المصروفات التي سبق سدادها عن العام الدراسي السابق مضافًا إليها الزيادة السنوية المقررة، أو سداد الرسوم المستحقة عن المرحلة أو الحلقة المنقول إليها بعد تدرجها وفقًا للسنوات المنقضية، أيهما أكبر.

مصاريف المدارس الرسمية المتميزة للغات 2027

كما شدد بيان وزارة التربية والتعليم الصادر بشأن مصاريف المدارس التجريبية 2027 على أن تُحصَّل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من جميع طلاب المدارس الرسمية المتميزة للغات، وفقًا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، وطبقًا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويًا في هذا الشأن.

ويُحصَّل بالإضافة إلى ما هو مقرر، مقابل الخدمات الإضافية الأخرى التي تُؤدى لطلاب هذه المدارس، على النحو التالي:

- مرحلة رياض الأطفال: إجمالي (٢٥١٠) جنيه.
- مرحلة التعليم الأساسي - الحلقة الابتدائية: إجمالي (٣٠٧٥) جنيه.
- مرحلة التعليم الأساسي - الحلقة الإعدادية: إجمالي (٣٦٤٠) جنيه.
- مرحلة التعليم الثانوي: إجمالي (٤٤٠٠) جنيه.

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