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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة: 21 سفينة و5447 حركة شاحنات بميناء دمياط خلال اليوم الخميس

إنفوجراف
إنفوجراف
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله أبرز مؤشرات حركة التداول داخل ميناء دمياط على مدار اليوم الخميس، والتي تعكس انتظام سير العمل بالميناء واستمرار النشاط التشغيلي بكفاءة، بما يؤكد انسيابية حركة التجارة واستمرار تقديم الخدمات دون توقف.

وفي هذا الإطار، يواصل ميناء دمياط تقديم خدماته على مدار 24 ساعة يوميًا، من خلال منظومة تشغيل متكاملة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية، بما يسهم في تلبية احتياجات الخطوط الملاحية العالمية والمتعاملين مع الميناء، ويضمن انسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

كما تشهد حركة التداول بالميناء انتظامًا بالقطاعات كافة، مع استمرار أعمال الشحن والتفريغ والتخزين والنقل الداخلي وفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة، بما يحافظ على انتظام حركة الصادرات والواردات دون أي تأثير.

وبحسب الإنفوجراف، بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء على مدار اليوم الخميس 21 سفينة، فيما سجلت حركة الشاحنات 5447 حركة دخولًا وخروجًا من الميناء.

وأضاف الإنفوجراف، أن حجم الصادرات من البضائع العامة بلغ 23704 أطنان، من بينها علف البنجر والجبس، بينما بلغ حجم الواردات من البضائع العامة 25545 طنًا، من بينها الأخشاب والحديد.

كما أشار الإنفوجراف إلى أن حجم الصادرات من الحاويات بلغ 194 حاوية مكافئة، فيما بلغ حجم الواردات من الحاويات 1029 حاوية مكافئة، بينما سجلت حاويات الترانزيت 1614 حاوية مكافئة.

ولفت الإنفوجراف إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال التابعة للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 98120 طنًا، فيما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 45993 طنًا.

وجدير بالذكر، أن ميناء دمياط يُعد أحد أهم المواني التجارية المصرية ومحورًا رئيسيًا في منظومة النقل البحري واللوجستيات، ويحظى باهتمام كبير في إطار خطة الدولة لتطوير المواني المصرية، بما يدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وتوسعة الأرصفة والمحطات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحديث منظومات التشغيل والخدمات المقدمة.

مجلس الوزراء مؤشرات حركة التداول ميناء دمياط اليوم الخميس النشاط التشغيلي

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