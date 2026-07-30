خطوات عملية لإنقاذ بطارية هاتفك من الاستنزاف

هل ينفد شحن هاتفك أسرع مما ترغب؟ على الرغم من بطاريته القوية بسعة 5500 مللي أمبير المصممة للاستخدام طوال اليوم، إلا أن هناك عوامل مختلفة قد تتسبب في استنزاف شحن هاتفك بشكل أسرع من المتوقع.

إطالة عمر بطاريتك

إليك بعض النصائح العملية لمساعدتك على إطالة عمر بطارية هاتفك، بدءًا من معرفة حالتها الحالية والتأكد من تحديث جميع البرامج، مرورًا بتحسين إعدادات البطارية، وصولًا إلى تطوير عادات موفرة للطاقة، وانتهاءً بضمان صحة البطارية على المدى الطويل.

فيعد من الضروري معرفة حالة بطاريتك الحالية فمع مرور الوقت، تميل البطاريات إلى التدهور، مما يؤدي إلى انخفاض الأداء.

الخطوة الأولى : لتحقق من حالة بطارية جهازك ، انتقل إلى الإعدادات ، ثم اضغط على البطارية ، واختر استخدام البطارية لمعرفة كيفية تغير شحن هاتفك بمرور الوقت، وأي التطبيقات تستهلك أكبر قدر من الطاقة.

يمكن أن تساعدك المراقبة المنتظمة على تحديد التطبيقات التي تستهلك طاقة كبيرة وإدارتها.

الخطوة الثانية هي التأكد من تحديث نظام هاتفك. تُصدر الشركات المصنعة تحديثات برمجية دورية لتحسين الأداء، بما في ذلك تحسين عمر البطارية. للتحقق من تحديث هاتفك، انتقل إلى الإعدادات > النظام > تحديث النظام . تحقق من وجود أي تحديثات جديدة وقم بتثبيتها إن وجدت.

تحسين أوضاع توفير الطاقة



تعمل بعض التطبيقات في الخلفية، وتستهلك الطاقة دون علمك. لتحديد هذه التطبيقات انتقل إلى الإعدادات > البطارية > استخدام البطارية .

عليك تخصيص بعض الوقت لمراجعة قائمة التطبيقات واستهلاكها للطاقة. إذا وجدت تطبيقات نادراً ما تستخدمها ولكنها تستهلك طاقة كبيرة، ففكر في إلغاء تثبيتها أو تقييد نشاطها في الخلفية.

بعض التطبيقات، مثل الألعاب، قد تستهلك الكثير من الطاقة، ويمكن أن تساعدك وظيفة استخدام البطارية في تحديد التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة، لذلك عندما تحتاج إلى عمر بطارية أطول خلال يومك، حاول تجنبها.

ولتحسين عمر البطارية وإطالة عمرها، يجب الحرص على إبقاء هاتفك بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، خاصةً في الأيام الحارة. وقد يكون من الأفضل أيضًا إزالة الغطاء الواقي أثناء الشحن، لأن بعض الأغطية قد تحبس الحرارة، وإزالتها أثناء الشحن تساعد على تبديدها.

أخيرًا، هناك بعض العادات الصحية التي يمكنك اتباعها لضمان استمرار بطاريتك في العمل بكفاءة عالية لسنوات طويلة، وليس فقط لفترة أطول يوميًا.

لذا يُنصح بتجنب شحنها إلى 100% بشكل منتظم. يُعدّ الحفاظ على مستوى شحن البطارية بين 20% و80% هو الأمثل، إذ يُساهم في إطالة عمرها.