لا تتخلص من هاتف آيفون القديم.. إليك 7 طرق ذكية للاستفادة منه

يحتفظ كثيرون بهواتف آيفون قديمة داخل الأدراج بعد استبدالها بطراز أحدث، لكن انتهاء دعم التحديثات أو تقادم الجهاز لا يعني بالضرورة انتهاء عمره الافتراضي.

فما دام هاتف آيفون لا يزال يعمل، يمكن إعادة توظيفه في العديد من الاستخدامات العملية، بينما يبقى التخلص منه في سلة المهملات الخيار الأسوأ، سواء لأسباب بيئية أو لإهدار جهاز لا يزال قادرا على أداء مهام مفيدة.

ويؤكد الخبراء أن هواتف آيفون القديمة يمكن أن تتحول إلى أجهزة متخصصة تؤدي وظائف محددة بكفاءة، دون الحاجة إلى استنزاف بطارية الهاتف الأساسي.

كيفية الاستفادة من هاتف آيفون القديم؟

1. استخدمه كـ مشغل موسيقى:

يمكن تحويل الهاتف القديم إلى مشغل موسيقى مخصص عبر حذف التطبيقات غير الضرورية والإبقاء على خدمات بث الموسيقى أو تحميل الملفات الصوتية عليه، ما يتيح استخدامه في الرحلات أو التخييم أو الحفلات المنزلية مع مكبرات صوت تعمل بتقنية البلوتوث.

2. ساعة أو منبه ذكي:

يمكن وضعه بجوار السرير ليعمل كساعة رقمية ومنبه دائم، خاصة مع ميزة StandBy المتوفرة في الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 17 أو أحدث، والتي تعرض الساعة والمعلومات الأساسية عند وضع الهاتف أفقيا أثناء الشحن.

ساعة أو منبه ذكي

3. جهاز ألعاب أو قارئ إلكتروني:

يمكن أيضا استغلال الهاتف كمنصة ألعاب عبر خدمات مثل Apple Arcade، أو استخدامه كقارئ إلكتروني لتحميل الكتب وقراءتها في المنزل أو أثناء التنقل، إلى جانب تخصيصه لتطبيقات الملاحة أثناء قيادة الدراجة أو الدراجة النارية.

4. أداة لصناع المحتوى:

بالنسبة لصناع المحتوى، يوفر الهاتف القديم حلولا عملية لتسجيل مقاطع الفيديو الطويلة أو تصوير لقطات Time-lapse دون إشغال الهاتف الأساسي.

كما يمكن استخدامه لتسجيل الصوت أثناء المقابلات أو لتصوير زوايا إضافية في الفيديوهات، وهو ما يعزز جودة الإنتاج، خاصة مع ميزة Live Multicam في تطبيق Final Cut Pro، التي تسمح بتوصيل عدة أجهزة آيفون أو آيباد لتصوير المشهد من أكثر من زاوية.

هاتف آيفون قديم

5. مركز للتحكم بالمنزل الذكي:

يمكن تثبيت الهاتف في مكان ثابت داخل المنزل ليصبح لوحة تحكم للأجهزة الذكية، مثل الإضاءة وأجهزة التلفزيون والموسيقى والكاميرات الأمنية، مع إمكانية تشغيل المشاهد الذكية أو استخدامه كجهاز تحكم بديل لأجهزة البث مثل Apple TV وRoku وFire TV.

كما يمكن الاستفادة منه ككاميرا مراقبة داخلية لمتابعة الأطفال أو الحيوانات الأليفة عبر تطبيقات المراقبة عن بُعد.

6. هاتف مناسب للأطفال وكبار السن:

يمثل الهاتف القديم خيارا مناسبا للأطفال الذين لم يحصلوا بعد على أول هاتف ذكي، إذ يمكن استخدامه داخل المنزل أو عبر شبكة Wi-Fi لتعليمهم الاستخدام المسؤول للتقنية قبل الانتقال إلى جهاز أحدث.

كذلك يعد خيارا جيدا لكبار السن الذين يحتاجون إلى هاتف بسيط لإجراء المكالمات واستخدام التطبيقات الأساسية، دون الحاجة إلى أحدث المزايا أو الأداء العالي.

البيع أو التبرع أو إعادة التدوير

إذا لم تعد هناك حاجة للهاتف داخل الأسرة، يمكن بيعه عبر منصات بيع الأجهزة المستعملة، أو التبرع به للجمعيات الخيرية، أو الاستفادة من برامج الاستبدال التي تقدمها Apple وبعض الشركات.

وفي حال توقف الهاتف عن العمل نهائيًا، ينصح بإرساله إلى مراكز إعادة التدوير المعتمدة بدلًا من التخلص منه مع النفايات، مع ضرورة مسح جميع البيانات الشخصية وإعادة ضبط المصنع قبل البيع أو التبرع أو إعادة التدوير.