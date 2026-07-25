آيفون 18 برو ماكس يقترب.. 7 ترقيات كبرى وسعر قياسي محتمل لهاتف آبل القادم

رغم أن إطلاق هاتف “آيفون 18 برو ماكس” لا يزال على بعد أسابيع، بدأت التسريبات والشائعات حول هاتف آبل الرائد المقبل في إثارة اهتمام المستخدمين، وسط توقعات بوصوله في سبتمبر المقبل مع مجموعة من الترقيات المهمة تشمل معالجا أسرع، وكاميرات محسّنة، واتصالا أفضل، وتصميما أكثر تطورا.

ورغم أن التصميم العام قد لا يختلف كثيرا عن سلسلة iPhone 17 Pro، فإن طرازات iPhone 18 Pro وآيفون 18 برو ماكس قد تحمل تغييرات كبيرة في المكونات الداخلية، إلا أن المفاجأة الأكبر لبعض الأسواق قد تكون السعر، مع تقارير تشير إلى احتمال ارتفاع تكلفة الإصدار الأعلى من آبل.

موعد إطلاق iPhone 18 Pro Max

تشير التوقعات إلى أن آبل تخطط للكشف عن iPhone 18 Pro وآيفون 18 برو ماكس خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، على أن تبدأ المبيعات في وقت لاحق من الشهر نفسه.

وبجانب الطرازات الاحترافية، يتوقع أن تكشف آبل عن أول هاتف آيفون قابل للطي، والذي قد يحمل اسم iPhone Ultra، بينما قد تصل النسخة القياسية من iPhone 18 وهاتف iPhone 18e الأرخص والجيل الثاني من iPhone Air في وقت لاحق، ربما خلال مارس 2027.

آيفون 18 برو ماكس

زيادة محتملة في سعر آيفون 18 برو ماكس

يبدأ سعر iPhone 17 Pro Max حاليا من نحو 149900 روبية هندية في الهند، إلا أن التسريبات تشير إلى أن سعر الإصدار الجديد قد يرتفع ليصل إلى حوالي 159900 روبية أو حتى 169900 روبية.

كما تشير تسريبات أخرى إلى أن سعر آيفون 18 برو ماكس قد يبدأ في الصين من نحو 11 ألف يوان صيني، ما يجعله أغلى هاتف آيفون غير قابل للطي تطلقه آبل حتى الآن.

أما في الولايات المتحدة، فتشير التوقعات إلى أن سعر iPhone 18 Pro قد يتراوح بين 1099 و1299 دولارا، بينما قد يتراوح سعر آيفون 18 برو ماكس بين 1299 و1499 دولارا.

وتشير بعض الشائعات إلى أن الزيادة قد تصل إلى 200 دولار، في حين يرى محللون آخرون أن آبل قد تتحمل جزءا من ارتفاع التكاليف للحفاظ على الأسعار قريبة من الجيل الحالي.

لماذا قد يرتفع سعر آيفون 18 برو ماكس؟

يرتبط ارتفاع السعر المتوقع بزيادة تكاليف التصنيع، وعلى رأسها المعالج الجديد A20 Pro، الذي يتوقع تصنيعه باستخدام تقنية 2 نانومتر من شركة TSMC.

وتعد هذه التقنية أكثر تقدما من عملية التصنيع الحالية بدقة 3 نانومتر، لكنها أيضا أكثر تكلفة، ما قد ينعكس على السعر النهائي للهاتف.

كما قد تؤدي زيادة أسعار مكونات الذاكرة، مثل DRAM وNAND، إلى رفع تكلفة إنتاج الهواتف الرائدة، خاصة مع استمرار الضغط على سلاسل توريد الإلكترونيات.

آيفون 18 برو ماكس

أبرز ترقيات iPhone 18 Pro Max المتوقعة

1. شاشة أكثر تطورا مع Dynamic Island أصغر: يتوقع أن تقلل آبل حجم الجزيرة الدايناميكية عبر نقل بعض مكونات نظام Face ID أسفل الشاشة، ما يمنح المستخدم مساحة عرض أكبر وتصميما أكثر نظافة.

2. معالج A20 Pro بتقنية 2 نانومتر: قد يأتي الهاتف بمعالج A20 Pro الجديد، مع تحسينات في الأداء وسرعة معالجة مهام الذكاء الاصطناعي وكفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بمعالج A19 Pro.

3. كاميرا رئيسية بفتحة عدسة متغيرة: قد تحصل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل Fusion على نظام فتحة عدسة متغيرة، يسمح بتحكم أكبر في كمية الضوء وتأثيرات العمق أثناء التصوير.

4. مودم C2 واتصال فضائي متطور: تستعد آبل، وفق التسريبات، لإطلاق مودم C2 الجديد، مع توقعات بدعم اتصال 5G عبر الأقمار الصناعية لتوفير الإنترنت في المناطق التي تفتقر إلى الشبكات التقليدية.

5. شاشات محسنة: من المتوقع استمرار أحجام الشاشة الحالية عند 6.3 بوصة و6.9 بوصة، مع إمكانية استخدام تقنية عرض LTPO+ المحسنة لرفع كفاءة الطاقة وتحسين الأداء.

6. بطارية أكبر: قد يحصل آيفون 18 برو ماكس على بطارية أكبر مقارنة بالجيل السابق، مع توقعات بزيادة تقارب 10%، وقد تصل السعة إلى 5567 مللي أمبير لإصدارات eSIM و5391 مللي أمبير لإصدارات Nano-SIM العالمية.

7. ألوان وتصميم جديد: قد تقدم آبل لونا جديدا باسم Dark Cherry، إلى جانب خيارات مثل الأزرق الفاتح والرمادي الداكن والفضي، مع احتمال إلغاء بعض الألوان الحالية مثل Cosmic Orange وDeep Blue.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف قد يكون أكثر سماكة قليلا من الطراز الحالي، لاستيعاب البطارية الأكبر والمكونات المطورة.

ورغم كثرة التسريبات حول آيفون 18 برو ماكس، فإن آبل لم تكشف رسميا حتى الآن عن أي تفاصيل، لذلك تبقى هذه المواصفات والأسعار ضمن نطاق التوقعات حتى الإعلان الرسمي.