دفاعات الأهلي بخير.. الحسين عموتة يتحفظ على صفقة مدافع سوبر

دخل عمر فايد، مدافع فنربخشة التركي، دائرة اهتمامات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تحركات إدارة الكرة لتدعيم الخط الخلفي، بناءً على طلب المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الذي يسعى لإضافة عناصر جديدة قبل انطلاق الموسم المقبل.

وكشفت مصادر أن اسم عمر فايد طُرح على طاولة لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، بعد عودته إلى صفوف فنربخشة التركي عقب انتهاء فترة إعارته مع نادي أروكا البرتغالي، حيث يدرس مسئولو القلعة الحمراء إمكانية التعاقد معه حال توافر الظروف المناسبة لإتمام الصفقة.

ورغم دخول اللاعب ضمن قائمة المرشحين، فإن الحسين عموتة أبدى تحفظات فنية على فكرة التعاقد مع عمر فايد في الوقت الحالي، مفضلًا التعاقد مع مدافع يمتلك خبرات دولية أكبر ويستطيع قيادة الخط الخلفي منذ اليوم الأول.

وطلب المدير الفني من إدارة الأهلي التركيز على ضم مدافع دولي، سواء من الدوري المصري أو من أحد أندية شمال إفريقيا، على أن يمتلك مواصفات فنية وبدنية عالية، تمكنه من صناعة الفارق في الخط الخلفي، ويكون قادرًا على تحمل الضغوط والمنافسة في البطولات المحلية والقارية.

ويرى عموتة أن الأهلي يحتاج إلى مدافع يجيد بناء اللعب من الخلف، ويتمتع بقوة في المواجهات الفردية والكرات الهوائية، إلى جانب امتلاكه شخصية قيادية داخل الملعب، وهي المواصفات التي يراها متوافرة في نماذج سبق أن حققت نجاحًا مع الفريق، مثل ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، مدافع الأهلي السابق ولاعب العين الإماراتي الحالي.

وتأتي مطالب المدير الفني في ظل رغبته في إعادة بناء الخط الدفاعي، خاصة مع سعي الأهلي لإبرام أكثر من صفقة في هذا المركز، استعدادًا للموسم الجديد الذي يشهد منافسة قوية على البطولات المحلية والإفريقية.

وفي المقابل، تواصل إدارة الأهلي دراسة عدد من السير الذاتية والأسماء المعروضة، بالتنسيق مع الجهاز الفني، من أجل الوصول إلى الخيار الأنسب، بما يتوافق مع الرؤية الفنية لعموتة والإمكانات المالية للنادي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في ملف تدعيم دفاع الأهلي، سواء فيما يتعلق بموقف عمر فايد أو بالأسماء الأخرى المرشحة، في ظل رغبة الإدارة في حسم الصفقات الدفاعية قبل انطلاق المعسكر الخارجي، لضمان جاهزية العناصر الجديدة والانسجام مع الفريق قبل بداية الموسم.