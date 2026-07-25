ناقد رياضي: عموتة كثّف التدريبات البدنية بعد ودية النصر.. ولم يقتنع بعدد من لاعبي الأهلي

أكد الناقد الرياضي حسين حمدي أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، قرر رفع الحمل البدني للاعبين عقب المباراة الودية أمام النصر، بعدما لاحظ تراجعًا في المستوى البدني لبعض العناصر.

وقال حسين حمدي، في تصريحات إذاعية، إن عموتة زوّد التدريبات البدنية بعد ما وصفه بـ"كسل" بعض اللاعبين خلال ودية النصر، في إطار سعيه لرفع جاهزية الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من المباريات الودية الثلاث التي يخوضها الأهلي خلال الفترة المقبلة هو منح المدير الفني فرصة أكبر لتقييم جميع اللاعبين وحسم موقفهم من الاستمرار مع الفريق.

وأشار إلى أن عموتة لا يزال غير مقتنع بمستوى عدد من اللاعبين، وهم محمد مجدي "أفشة"، وأحمد رضا، وأحمد عيد، وعمر كمال عبد الواحد، ونيتس جراديشار، ورضا سليم، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبلهم داخل الفريق.