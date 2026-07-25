ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا لأعلى مستوى في أربعة أشهر

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الخامس على التوالي، لتسجل أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مدفوعة بتزايد المخاوف من اتساع اضطرابات حركة الشحن في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وامتداد الهجمات إلى ممرات بحرية رئيسية لنقل الطاقة.

وفي ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع متوسط سعر شحنات الغاز الطبيعي المسال المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا خلال شهر سبتمبر إلى 22 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ20.10 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق، وفقا لبيانات "بلومبيرج".

وقال المحلل في شركة "Energy Aspects"، كيشير سوميت، إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا واصلت صعودها على أساس أسبوعي مع استمرار الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز تراجعت إلى مستويات متدنية للغاية، بينما أوقفت العديد من شركات الشحن رحلات العبور في ظل غياب مؤشرات على تهدئة قريبة.

وقلصت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بصورة كبيرة، شحنات الطاقة وحركة الناقلات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، فيما امتدت المخاطر إلى البحر الأحمر بعد الهجمات التي شنها الحوثيون قرب مضيق باب المندب.

وعدلت شركة "Kpler"، المتخصصة في تحليلات أسواق الطاقة، توقعاتها الأساسية بشأن مضيق هرمز من سيناريو خفض التصعيد إلى سيناريو أزمة ممتدة، متوقعة تراجع صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى أقل من 27 مليون طن متري خلال عام 2026، مقارنة بنحو 80 مليون طن في عام 2025.

وقالت مديرة الرؤى الخاصة بالغاز الطبيعي والغاز المسال في الشركة، لورا بيج، إن استمرار الأزمة سيبقي الأسعار مرتفعة لفترة أطول، متوقعة أن يبلغ متوسط مؤشر اليابان-كوريا للغاز الطبيعي المسال (JKM) نحو 19.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال النصف الثاني من عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 14.60 دولارًا في حال تراجع التوترات.

وفي أوروبا، ظلت أسعار الغاز الطبيعي المسال مرتفعة في ظل بطء وتيرة إعادة بناء المخزونات قبل فصل الشتاء، رغم استمرار زيادتها تدريجيًا، الأمر الذي يدفع الدول الأوروبية إلى تكثيف المنافسة مع الأسواق الآسيوية على الشحنات الفورية.

في حين تراجعت أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال في حوض الأطلسي إلى نحو 94 ألف دولار يوميا، بينما استقرت في منطقة المحيط الهادئ عند 73.75 ألف دولار يوما، في وقت لا تزال فيه أوروبا وآسيا الوجهتين الأكثر جذبًا لشحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية.