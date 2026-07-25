الموضوع لسه مخلصش.. إعادة الدعم للمستحقين بعد فحص التظلمات وتحديث البيانات

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة بيانات المستفيدين من بطاقات التموين، مع إتاحة الفرصة للمواطنين المستبعدين لتقديم التظلمات، مؤكدة أن كل من يثبت استحقاقه سيُعاد إدراجه في المنظومة بعد الانتهاء من فحص طلبه، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة منظومة الدعم.

إعادة إدراج المستحقين بعد فحص التظلمات

وأكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن أي مواطن تم استبعاده من منظومة بطاقات التموين ويثبت أحقيته في الحصول على الدعم، سيُعاد إدراجه مرة أخرى فور الانتهاء من مراجعة التظلم والتحقق من استيفاء شروط الاستحقاق.

وأوضح أن الوزارة تتعامل مع جميع التظلمات بمنتهى الجدية، حيث تتم مراجعة البيانات بدقة للتأكد من عدم حرمان أي مواطن مستحق من حقه في الحصول على الدعم التمويني.

باب التظلمات مفتوح أمام المستبعدين

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن باب التظلمات لا يزال مفتوحًا أمام جميع المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم ويعتقدون أنهم مستحقون له، مؤكدًا أن فحص الطلبات يتم وفقًا لمعايير واضحة وبيانات دقيقة، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة في اتخاذ القرار.

وأضاف أن كل حالة يتم تقييمها بشكل منفصل، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته إلى المنظومة.

تنقية البطاقات تستهدف وصول الدعم لمستحقيه

وشدد أحمد كمال على أن الهدف من عملية تنقية بطاقات التموين ليس خفض أعداد المستفيدين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، من خلال تحديث قواعد البيانات واستبعاد غير المستحقين، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المخصصة لها.

وأكد أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين المستحقين للدعم.

مكاتب البريد تستقبل طلبات تحديث البيانات

وكشف مساعد وزير التموين أن مكاتب البريد بدأت، اعتبارًا من 24 يوليو، في استقبال المواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل جزءًا أساسيًا من إجراءات التظلمات، وتساعد في استكمال مراجعة الملفات الخاصة بالمستبعدين.

وأشار إلى أن تحديث البيانات يسهم في سرعة البت في الطلبات وضمان دقة المعلومات التي تستند إليها الوزارة في اتخاذ قراراتها.

مراجعة فورية لضمان سرعة إعادة الدعم

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تراجع طلبات التظلم فور تقديمها، مشددًا على أن كل من يثبت استحقاقه للدعم سيُعاد إدراجه في منظومة بطاقات التموين دون تأخير، في إطار حرص الدولة على وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.