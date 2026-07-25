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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدولار بكام.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، والتي أظهرت حالة من الاستقرار في تعاملات البنوك.

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار الأمريكي 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع، مواصلًا استقراره في البنوك.

أسعار العملات الأوروبية

بلغ سعر اليورو 58.49 جنيه للشراء، و58.62 جنيه للبيع.

فيما سجل الجنيه الإسترليني 68.55 جنيه للشراء، و68.70 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

وسجل الريال السعودي 13.66 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.96 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

الدولار الأمريكي: 51.30 جنيه للشراء – 51.40 جنيه للبيع.

اليورو: 58.49 جنيه للشراء – 58.62 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 68.55 جنيه للشراء – 68.70 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.66 جنيه للشراء – 13.69 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.96 جنيه للشراء – 13.99 جنيه للبيع.

عوامل تسعير العملات.. ما الذي يحرك أسعار الصرف؟

العرض والطلب: كلما زاد الطلب على عملة معينة مع انخفاض المعروض منها، ارتفع سعرها، والعكس صحيح.

قرارات البنك المركزي: تؤثر أسعار الفائدة والسياسات النقدية بشكل مباشر على جاذبية العملة للمستثمرين.

معدلات التضخم: انخفاض التضخم يدعم قوة العملة، بينما يؤدي ارتفاعه إلى تراجع قيمتها الشرائية.

الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية: ارتفاع الاحتياطي يعزز الثقة في الاقتصاد ويدعم استقرار سعر الصرف.

الصادرات والواردات: زيادة الصادرات تعني دخول عملات أجنبية أكثر، بينما تؤدي زيادة الواردات إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية.

الاستثمار الأجنبي: تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة يزيد المعروض من النقد الأجنبي ويدعم العملة المحلية.

تحويلات العاملين بالخارج: تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، وتسهم في دعم استقرار سوق الصرف.

إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات: تمثل مصادر رئيسية للعملات الأجنبية، وتؤثر على توافر الدولار في السوق.

الاستقرار السياسي والاقتصادي: كلما زادت حالة الاستقرار، ارتفعت ثقة المستثمرين في العملة المحلية.

حجم الدين الخارجي: ارتفاع الالتزامات الدولارية قد يزيد الطلب على العملات الأجنبية ويؤثر على سعر الصرف.

التوقعات الاقتصادية: توقعات النمو أو الركود تؤثر على قرارات المستثمرين واتجاهات سوق العملات.

أسعار الفائدة العالمية: خاصة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤثر على حركة رؤوس الأموال عالميًا.

الأحداث الجيوسياسية والأزمات العالمية: الحروب والتوترات والأزمات الاقتصادية تدفع المستثمرين إلى اللجوء للعملات الآمنة مثل الدولار.

المضاربات في سوق الصرف: قد تؤدي إلى تحركات سريعة في أسعار العملات خلال فترات قصيرة.

التصنيف الائتماني للدولة: تحسن التصنيف يعزز ثقة المستثمرين ويقوي العملة، بينما يؤدي خفضه إلى ضغوط على سعر الصرف.

معدلات النمو الاقتصادي: الاقتصادات الأسرع نموًا تجذب الاستثمارات، ما ينعكس إيجابًا على قيمة عملتها.

السياسات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية: القرارات المتعلقة بالضرائب والاستثمار والتجارة تؤثر في أداء الاقتصاد وبالتالي على سعر العملة.

التغيرات في أسعار السلع العالمية: خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على تصدير أو استيراد النفط والسلع الأساسية، إذ تنعكس على تدفقات النقد الأجنبي وسعر الصرف.

الدولار اليوم سعر العملات العملات الأجنبية والعربية

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