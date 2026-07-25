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استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته في قصف سابق للاحتلال على قطاع غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته في قصف سابق للاحتلال على قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

استشهد فلسطيني، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته في قصف سابق شنه الاحتلال على قطاع غزة.

كما واصلت قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر فلسطينية  باستشهاد الفلسطيني سهيل رمضان حجي، متأثرًا بجروح أصيب بها إثر قصف سابق استهدف حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

خلال ذلك، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء حي الزيتون، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات شرقي الحي.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة شرقي بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس، وقصفت مدفعيتها المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة.

 ونفذت آليات الاحتلال عمليات توغل وتجريف في منطقة أبو العجين جنوب شرقي مدينة دير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي لمناطق وجود النازحين، وعمليات النسف والتدمير داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، إلى جانب مواصلة فرض القيود على دخول البضائع والمساعدات وحركة السفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 1185 شهيدًا، إضافةً إلى 3816 مصابًا، فضلًا عن انتشال 883 شهيدًا.

 ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,311 شهيدًا و173,924 مصابًا.

فلسطيني الاحتلال قطاع غزة وقف إطلاق النار سهيل رمضان حجي حي الزيتون شرقي مدينة غزة وإطلاق نار مكثف من الدبابات قوات الاحتلال النار بكثافة شرقي بلدة القرارة

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