ترامب : فنزويلا ليست جاهزة للانتخابات.. وديلسي قامت بعمل رائع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إن فنزويلا ليست مستعدة لإجراء انتخابات، لكنه أضاف أن البلاد أحرزت تقدماً كبيراً في عهد الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز.

في الشهر الماضي، اجتمع أعضاء الحزب الحاكم والمعارضة لأول مرة منذ أن وقع الجانبان اتفاقاً لإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المتهم بتزوير الانتخابات، في يناير.

وأبقت واشنطن على الحكومة دون الإعلان عن خطط لإجراء انتخابات حرة.

وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "فيما يتعلق بالانتخابات في فنزويلا، فهم ليسوا مستعدين لها بعد، ولكن يا له من تقدم كبير تم إحرازه. لقد قامت ديلسي بعمل رائع".

قال ترامب إنه عندما تكون البلاد مستعدة للتصويت، "سنكون حاضرين بقوة".