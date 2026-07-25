علي محمود يخطف الأنظار في الأهلي.. إشادة كبيرة من عموتة والجهاز الفني

حظي علي محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإشادة واسعة من الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، بعد المستويات التي قدمها خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه على "يوتيوب"، أن اللاعب نال إعجاب الجهاز الفني وزملائه داخل الفريق، مؤكدًا أن الجميع يرى امتلاكه إمكانيات كبيرة تؤهله للتألق خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود شوقي: "علي محمود يلقى إعجابًا كبيرًا من الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة واللاعبين، وشايفين إن عنده إمكانيات جيدة وممكن يعبر عن نفسه خلال الفترة الجاية بشكل كبير. كل الناس بتقول إن عنده إمكانيات كويسة، ولاعب جريء وبيدوس على الكورة، وعنده نظرة في توزيع اللعب، وده اللي الأهلي محتاجه".

وكان الأهلي قد خاض أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق يوم 30 يوليو الجاري، استعدادًا للمرحلة المقبلة من الإعداد، على أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام لافيينا في اليوم نفسه، ضمن برنامج الاستعداد للموسم الجديد.