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بعد ضم 3 لاعبين والتجديد للثنائي.. هل أغلق الأهلي ملف الصفقات؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد ضم 3 لاعبين والتجديد للثنائي.. هل أغلق الأهلي ملف الصفقات؟

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

رغم إعلان الأهلي عن عدد من الصفقات الصيفية وتجديد عقود بعض نجومه فإن ملف التدعيمات لم يُغلق بعد حيث تواصل إدارة القلعة الحمراء دراسة احتياجات الفريق تحسبًا لأي تغييرات قد تطرأ على القائمة سواء برحيل بعض اللاعبين أو الحاجة إلى تعزيز مراكز بعينها قبل انطلاق الموسم الجديد.

ودخل الأهلي سوق الانتقالات الصيفية مبكرًا بهدف تجهيز فريق قادر على المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية خاصة في ظل الموسم المزدحم الذي ينتظر الفريق تحت القيادة الفنية الجديدة للمغربي الحسين عموتة.

وحتى الآن نجحت إدارة النادي في ضم ثلاثة لاعبين إلى جانب الحفاظ على عدد من العناصر الأساسية عبر تجديد عقودها لكن المؤشرات تؤكد أن التحركات لم تتوقف وأن الأيام الأخيرة من الميركاتو قد تحمل مفاجآت جديدة داخل القلعة الحمراء.

صفقات أُنجزت.. لكن الاحتياجات لم تنتهِ

عزز الأهلي صفوفه بالتعاقد مع المغربي سفيان بن جديدة وأقطاي عبدالله وعلي محمود في إطار خطة تستهدف تدعيم أكثر من مركز داخل الفريق بالاضافة الى اتمام التعاقد مع الجزائري منصف بقرار لاعب ديناموز زغرب الكرواتي ولكن لم يتم الاعلان عن الصفقة حتى الآن .

كما نجحت الإدارة في تأمين استمرار الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بعد تجديد عقديهما لضمان الحفاظ على القوام الأساسي الذي يعول عليه الجهاز الفني خلال الموسم المقبل.

ورغم ذلك لا تزال هناك قناعة داخل النادي بأن الفريق قد يحتاج إلى تدعيمات إضافية خاصة مع احتمالية حدوث تغييرات في قائمة اللاعبين قبل إغلاق باب القيد.

بن رمضان قد يغيّر الحسابات

يبقى مستقبل التونسي محمد علي بن رمضان أحد الملفات التي تتابعها إدارة الأهلي عن قرب إذ قد يؤدي رحيله إلى إعادة ترتيب أولويات النادي في سوق الانتقالات.

وتشير المعطيات إلى أن أي خطوة تتعلق بخروج اللاعب ستدفع الإدارة للتحرك سريعًا نحو التعاقد مع لاعب أجنبي جديد من أجل الحفاظ على قوة الفريق وعدم ترك فراغ في أحد أهم مراكز الملعب.

ولهذا السبب تفضل الإدارة عدم غلق ملف التعاقدات بشكل نهائي انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

الظهير الأيمن تحت المراقبة

يأتي مركز الظهير الأيمن ضمن المراكز التي تخضع للتقييم داخل الجهاز الفني في ظل متابعة مستوى أكثر من لاعب ويبرز اسم طارق علاء لاعب نادي زد ضمن أبرز المرشحين للانضمام إلى الأهلي بعدما لفت الأنظار بمستوياته خلال الفترة الماضية ودخل دائرة اهتمام مسؤولي الكرة بالنادي.

لكن في المقابل ساهم الأداء الجيد الذي يقدمه كريم فؤاد في منح الجهاز الفني فرصة لإعادة تقييم احتياجات هذا المركز وهو ما جعل القرار النهائي بشأن الصفقة لم يُحسم حتى الآن.

تدعيم خط الوسط أولوية

يبدو أن خط الوسط لا يزال يمثل أحد أهم الملفات داخل الأهلي خاصة مع ضغط المباريات المنتظر محليًا وقاريًا ويأتي حامد عبدالله لاعب إنبي ضمن أبرز الأسماء التي تتابعها إدارة الكرة في ظل القناعة بإمكاناته الفنية وقدرته على إضافة حلول جديدة في وسط الملعب.

ورغم الاهتمام فإن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الحسم خاصة مع تمسك نادي إنبي بالحصول على عرض مناسب قبل الموافقة على رحيل اللاعب.

مخلوف وآدهم حامد في الصورة

ولا يقتصر اهتمام الأهلي على اسم واحد في خط الوسط إذ تضم قائمة المرشحين أيضًا محمد مخلوف لاعب المصري وآدهم حامد لاعب بتروجت.

وتواصل لجنة التخطيط والجهاز الفني متابعة الثنائي في إطار المفاضلة بين أكثر من خيار لاختيار اللاعب الذي يتناسب مع احتياجات الفريق من الناحيتين الفنية والبدنية.

ويعكس هذا التحرك رغبة الأهلي في توفير أكبر قدر من المنافسة داخل الفريق خاصة مع ارتباطه بعدد كبير من البطولات خلال الموسم الجديد.

عموتة يبحث عن قائمة مكتملة

منذ توليه المسؤولية الفنية حرص الحسين عموتة على تقييم جميع عناصر الفريق مع تحديد المراكز التي تحتاج إلى دعم قبل انطلاق الموسم.

ويفضل المدرب المغربي الوصول إلى قائمة مكتملة تمنحه مرونة في التعامل مع ضغط المباريات خصوصًا في ظل مشاركة الأهلي في عدة بطولات تتطلب وجود بدائل جاهزة في جميع الخطوط.

ولهذا تواصل الإدارة التنسيق مع الجهاز الفني بشأن أي صفقة جديدة لضمان أن تكون إضافة حقيقية للفريق.

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