قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهاد جريشة: رفضت المجاملات .. وهذه مقترحاتي لتطوير التحكيم في مصر
خطأ في التنسيق يحرمك من كلية أحلامك.. تحذير عاجل لطلاب الثانوية العامة
بعد هبوط الدواجن.. أسعار كرتونة البيض تفاجئ المواطنين اليوم السبت
لماذا سمي شهر صفر الخير؟.. 10 أسباب ينبغي أن يعرفها كثيرون
استقرار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت.. وأقل سعر يسجل 50.40 جنيه
الجيش الأمريكي: أطلقنا النار على سفينة تجارية حاولت خرق الحصار على إيران
هبوط البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
هل يجوز جمع صلاة العصر قبل وقتها بسبب الحاجة؟ .. المفتي يجيب
ترامب: لن أسمح لارتفاع أسعار الوقود بالتأثير على قرار الحرب مع إيران
من الملاعب إلى الشاشة الكبيرة.. نجم مانشستر يرشح رونالدو لـ هوليوود
استمرار أم رحيل؟.. عموته يمنح لاعبي الأهلي فرصة قبل حسم القائمة
الرئيس الأمريكي: روسيا والصين وعدا بعدم مساعدة إيران في الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد هبوط الدواجن.. أسعار كرتونة البيض تفاجئ المواطنين اليوم السبت

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

فاجأت أسعار البيض المواطنين اليوم السبت لتعود إلى الانخفاض مرة أخرى مع هدوء في أسعار الدواجن ، لتتراوح كرتونة البيض بين 90 لـ 110 جنيهات .

أسعار كرتونة البيض

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 80 جملة لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه بعد ما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 80 جنيهاً جملة لتباع للمستهلك بنحو 90 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي بـ 100 جنيه جملة وللمستهلك بنحو 120 جنيها.

من جانبه ، كشف أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، عن الطفرة الإنتاجية التي يشهدها قطاع الدواجن في مصر، مؤكداً أن الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل مع وجود فائض ضخم يتم توجيهه حالياً نحو التصدير لفتح آفاق اقتصادية جديدة.

وأوضح "نبيل" أن دور الشعبة يتجاوز الجانب الإداري ليشمل تقديم دعم فني وتقني شامل للمنتجين، سواء كانوا من صغار أو كبار المنتجين، مشيراً إلى أن الشعبة تعمل على دراسة كل حالة على حدة لتوفير نصائح تقنية تساعد في ترشيد استهلاك الأعلاف وتقليل المصاريف الزائدة، خاصة في ظل التحديات المالية الضخمة التي قد يعاني منها بعض المنتجين نتيجة تقلبات السوق.


وفي سياق متصل، أعلن رئيس شعبة بيض المائدة عن نجاح مصر في فتح أسواق تصديرية جديدة في عدة دول منها "قطر، العراق، الأردن، وليبيا"، كاشفاً عن مفاوضات جارية في مراحل متقدمة مع الإمارات والبحرين والكويت لتصدير "البيض المبستر" و"بيض المائدة"، مؤكداً على وجود تحركات نشطة في القارة السمراء، حيث استقبلت الشعبة وفوداً من أوغندا وساحل العاج، بالإضافة إلى تواصل مباشر مع السفير الكيني لتلبية احتياجات أسواقهم من المنتج المصري.

اسعار الفراخ البيضا

وكشف نبيل عن وجود رغبة من مستوردين أتراك للتعاقد على شحنات من البيض المصري، مما يعد شهادة ثقة دولية في جودة الإنتاج المحلي.


واستعرض رئيس الشعبة حجم الإنتاج المحلي بلغة الأرقام، موضحاً أن الإنتاج اليومى،  يتراوح ما بين 1.4 إلى 1.5 مليون كرتونة، بينما الإنتاج السنوي يصل إلى نحو 16 مليار بيضة، بينما يصل الاستهلاك المحلي لحوالي 10 إلى 11 مليار بيضة، وتابع:" يعنى هناك اكتفاء ذاتي 100% والفائض السنوي يقدر بـ 4 إلى 5 مليارات بيضة، وهي الكمية التي تستهدف الشعبة تسويقها عالمياً.

البيض أسعار البيض أسعار الدواجن الدواجن كرتونة البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

الزمالك

صدمة جديدة في الزمالك وإيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس .. اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة

أحمد سارى

الاتحاد السكندري يوقف أحمد ساري 6 أشهر بعد أزمة مكاري يونان

الأهلي

أمير هشام: الأهلي يرغب في ضم المزيد من الصفقات.. وهؤلاء أبرز المرشحين

ترشيحاتنا

التليو

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزيزفون

سرطان الرئة

انتبه .. علامات غير متوقعة تكشف سرطان الرئة

السرطان

مادة بترميها في الزبالة تحمي من السرطان

بالصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

بيطري المنيا: ضبط 324 كيلو جرامًا لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد