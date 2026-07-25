بعد هبوط الدواجن.. أسعار كرتونة البيض تفاجئ المواطنين اليوم السبت

فاجأت أسعار البيض المواطنين اليوم السبت لتعود إلى الانخفاض مرة أخرى مع هدوء في أسعار الدواجن ، لتتراوح كرتونة البيض بين 90 لـ 110 جنيهات .

أسعار كرتونة البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 80 جملة لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه بعد ما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 80 جنيهاً جملة لتباع للمستهلك بنحو 90 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي بـ 100 جنيه جملة وللمستهلك بنحو 120 جنيها.

من جانبه ، كشف أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، عن الطفرة الإنتاجية التي يشهدها قطاع الدواجن في مصر، مؤكداً أن الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل مع وجود فائض ضخم يتم توجيهه حالياً نحو التصدير لفتح آفاق اقتصادية جديدة.

وأوضح "نبيل" أن دور الشعبة يتجاوز الجانب الإداري ليشمل تقديم دعم فني وتقني شامل للمنتجين، سواء كانوا من صغار أو كبار المنتجين، مشيراً إلى أن الشعبة تعمل على دراسة كل حالة على حدة لتوفير نصائح تقنية تساعد في ترشيد استهلاك الأعلاف وتقليل المصاريف الزائدة، خاصة في ظل التحديات المالية الضخمة التي قد يعاني منها بعض المنتجين نتيجة تقلبات السوق.



وفي سياق متصل، أعلن رئيس شعبة بيض المائدة عن نجاح مصر في فتح أسواق تصديرية جديدة في عدة دول منها "قطر، العراق، الأردن، وليبيا"، كاشفاً عن مفاوضات جارية في مراحل متقدمة مع الإمارات والبحرين والكويت لتصدير "البيض المبستر" و"بيض المائدة"، مؤكداً على وجود تحركات نشطة في القارة السمراء، حيث استقبلت الشعبة وفوداً من أوغندا وساحل العاج، بالإضافة إلى تواصل مباشر مع السفير الكيني لتلبية احتياجات أسواقهم من المنتج المصري.

وكشف نبيل عن وجود رغبة من مستوردين أتراك للتعاقد على شحنات من البيض المصري، مما يعد شهادة ثقة دولية في جودة الإنتاج المحلي.



واستعرض رئيس الشعبة حجم الإنتاج المحلي بلغة الأرقام، موضحاً أن الإنتاج اليومى، يتراوح ما بين 1.4 إلى 1.5 مليون كرتونة، بينما الإنتاج السنوي يصل إلى نحو 16 مليار بيضة، بينما يصل الاستهلاك المحلي لحوالي 10 إلى 11 مليار بيضة، وتابع:" يعنى هناك اكتفاء ذاتي 100% والفائض السنوي يقدر بـ 4 إلى 5 مليارات بيضة، وهي الكمية التي تستهدف الشعبة تسويقها عالمياً.