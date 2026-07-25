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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

احمد جلال
احمد جلال
يارا أمين

حرص المؤلف والسيناريست محمد جلال عبد القوي على توجيه رسالة شكر لكل من سانده وقدم له واجب العزاء في وفاة نجله، وذلك في أول تعليق له بعد الأيام الصعبة التي مر بها إثر رحيله.

وكتب محمد جلال عبد القوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتوجه بكل الشكر والامتنان لكل من واساني في وفاة ابني، لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة أحمد جلال

وكان الفنان أحمد جلال عبد القوي قد رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان، فيما جرى تأجيل مراسم تشييع الجثمان أكثر من مرة بسبب الحالة الصحية لوالده، وفق ما أعلنه شقيقه عبر حسابه على موقع «فيسبوك»

محمد جلال عبد القوي فيسبوك أحمد جلال وفاة أحمد جلال الفنان احمد جلال

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