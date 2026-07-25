بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

حرص المؤلف والسيناريست محمد جلال عبد القوي على توجيه رسالة شكر لكل من سانده وقدم له واجب العزاء في وفاة نجله، وذلك في أول تعليق له بعد الأيام الصعبة التي مر بها إثر رحيله.

وكتب محمد جلال عبد القوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتوجه بكل الشكر والامتنان لكل من واساني في وفاة ابني، لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة أحمد جلال

وكان الفنان أحمد جلال عبد القوي قد رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان، فيما جرى تأجيل مراسم تشييع الجثمان أكثر من مرة بسبب الحالة الصحية لوالده، وفق ما أعلنه شقيقه عبر حسابه على موقع «فيسبوك»