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نواب يشيدون بجهود الدولة في حماية الثروة الحيوانية.. الترصد الوبائي والإنذار المبكر يعززان الأمن الغذائي
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب يشيدون بجهود الدولة في حماية الثروة الحيوانية.. الترصد الوبائي والإنذار المبكر يعززان الأمن الغذائي

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بجهود الدولة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تطوير منظومة الترصد الوبائي والتوسع في أعمال التقصي الإكلينيكي والحملات الميدانية بمختلف المحافظات، مؤكدين أن هذه التحركات تعزز من قدرات الكشف المبكر عن الأمراض الوبائية، وتحافظ على الثروة الحيوانية.

وأكد ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، أن ما تنفذه الدولة من تطوير لمنظومة الترصد الوبائي البيطري يمثل خطوة مهمة لحماية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن الاكتشاف المبكر للأمراض يحد من الخسائر الاقتصادية ويحافظ على الإنتاج الحيواني.

وأوضح عرفة في تصريحات خاصة أن جهود الدولة لا تقتصر على مكافحة الأمراض فقط، وإنما تمتد إلى تنفيذ برامج تحسين السلالات ورفع الكفاءة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة إنتاج اللحوم والألبان وتحقيق عائد اقتصادي أكبر للمربين.

 الاستثمار في صحة الحيوان

وأضاف أن الاستثمار في صحة الحيوان يعد أحد أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن التوسع في أعمال الرصد الميداني، وتوفير اللقاحات، ودعم الخدمات البيطرية، يسهم في حماية الثروة الحيوانية ورفع جودة الإنتاج.

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أن استمرار هذه الجهود يعكس اهتمام الدولة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية والمربين، والتوسع في برامج التوعية، بما يدعم الحفاظ على صحة الحيوان ويعزز الأمن الغذائي للمواطنين.

أثنى النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تنفيذ أعمال الترصد الوبائي والتوسع في الحملات والزيارات الميدانية، مؤكدًا أن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للثروة الحيوانية يمثل خطوة محورية نحو تطوير المنظومة البيطرية وتعزيز كفاءتها.

وقال تمراز، في تصريحات خاصة، إن الاعتماد على منظومة رقمية متكاملة لحصر أعداد المربين والحيوانات يسهم في سرعة اكتشاف أي بؤر مرضية والتعامل معها بشكل فوري، بما يحد من انتشار الأوبئة ويحافظ على الإنتاج الحيواني.

الكشف المبكر والفحص الدوري

وأكد عضو لجنة الزراعة والري ضرورة تواجد الأطباء البيطريين بصورة مستمرة داخل أسواق الماشية، باعتبارها من أكثر المواقع عرضة لانتقال الأمراض، موضحًا أن الكشف المبكر والفحص الدوري داخل الأسواق يساهمان في السيطرة على أي حالات اشتباه قبل امتدادها إلى المزارع والقرى.

 نجاح منظومة الوقاية

وأشار إلى أن نجاح منظومة الوقاية لا يقتصر على أعمال الترصد فقط، بل يتطلب أيضًا رفع مستوى وعي المربين بأساليب التربية السليمة، وتشجيعهم على الإبلاغ الفوري عن أي أعراض مرضية، مع ضمان توافر اللقاحات والتحصينات بشكل دائم، بما يحافظ على الثروة الحيوانية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

أشاد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تنفيذ أعمال الترصد الوبائي والتقصي الإكلينيكي بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس اهتمام الدولة بتعزيز منظومة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية.

وأكد العطار في تصريحات خاصة أن التوسع في الزيارات الميدانية للقرى والمنازل وأسواق الماشية، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للحيوانات والطيور، يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة منظومة الرعاية البيطرية، والحد من انتشار الأمراض قبل تحولها إلى بؤر وبائية تؤثر على الإنتاج الحيواني.

تطوير منظومة الإنذار المبكر

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإنذار المبكر، ودعم برامج التحصين والترصد، باعتبارها من أهم أدوات الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان والدواجن، بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الأمن الغذائي.

وشدد العطار على أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، مع تكثيف حملات التوعية للمربين بأهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه مرضية، والالتزام ببرامج التحصين الدورية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

مجلس النواب منظومة الترصد الوبائي النواب الكشف المبكر عن الأمراض الوبائية

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