هل انتهت خطوبة عبد الرحيم الحلبي بـ أغنية خاين .. ورسائله الغامضة تثير الجدل

أشعل الفنان السوري عبد الرحيم الحلبي حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح أحدث أغانيه بعنوان "خاين"، بالتزامن مع سلسلة من المنشورات الغامضة التي شاركها عبر حسابه على "إنستجرام"، ما دفع الكثير من متابعيه للتساؤل حول حقيقة انفصاله عن خطيبته، خاصة في ظل غياب أي تعليق رسمي منه حتى الآن.

وقدم عبد الرحيم الحلبي في أغنيته الجديدة "خاين" عملًا عاطفيًا يغلب عليه الطابع الدرامي، يتناول قصة شخص يعيش صدمة الخيانة ويحاول تجاوز علاقة عاطفية تركت بداخله جراحًا عميقة، وسط حالة من الصراع النفسي بين التمسك بالذكريات والرغبة في بدء حياة جديدة بعيدًا عن الألم.

وحملت الأغنية كلمات وألحان وتوزيع إيفان نصوح، فيما تولى Amadio مهمة الميكس والتوزيع الموسيقي، بينما جاء العمل من إنتاج AK Productions، بإشراف المنتج المنفذ إيلي صليبا.

ولم يقتصر تميز العمل على الجانب الغنائي فقط، بل جاء الفيديو كليب برؤية إخراجية للمخرج عادل حمزة، الذي حرص على تقديم معالجة بصرية تعكس الحالة النفسية لبطل الأغنية، حيث ظهر عبد الرحيم الحلبي وهو يعيش حالة من الانكسار ويحاول التحرر من آثار علاقة سامة انتهت بالخيانة.

واعتمد الكليب على أجواء بصرية قاتمة، مع استخدام الإضاءة والألوان بشكل يخدم الحالة الدرامية، إلى جانب ضيق مساحة التصوير الذي عكس شعور البطل بالاختناق والحصار النفسي، فيما شارك المخرج المساعد سامر سعد في تنفيذ الرؤية الإخراجية للعمل.

وتزامن طرح الأغنية مع تصاعد التكهنات حول الحياة الشخصية للفنان الشاب، بعدما نشر عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام" عبارة: "حرمني أوثق.. حرمني حب" مرفقة برمز القلب المكسور، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه.

وزادت الشائعات انتشارًا بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه عبد الرحيم الحلبي وهو يخلع خاتم خطوبته ويضعه جانبًا، إلى جانب حذفه جميع الصور من حسابه على "إنستغرام"، وهو ما اعتبره كثيرون رسالة غير مباشرة تشير إلى انتهاء علاقته العاطفية.

ورغم انتشار هذه التكهنات على نطاق واسع، فإن عبد الرحيم الحلبي لم يصدر حتى الآن أي بيان أو تعليق رسمي يؤكد أو ينفي ما يتردد بشأن فسخ خطوبته، لتظل كل الأنباء المتداولة في إطار التكهنات، بينما يترقب جمهوره توضيحًا منه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزامن هذه الأحداث مع طرح أغنيته الجديدة "خاين" التي تناولت بدورها قصة الخيانة والانفصال، وهو ما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الأغنية تعكس تجربة شخصية عاشها الفنان أم أنها مجرد عمل فني لا علاقة له بحياته الخاصة.



