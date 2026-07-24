تقارير فلسطينية: أكثر من 200 مستوطن هاجموا قرية جنوب نابلس

أفادت تقارير فلسطينية بأن أكثر من 200 مستوطن هاجموا قرية عريف، جنوب غرب نابلس، وذكروا أنهم هاجموا سيارة إسعاف فلسطينية قرب حاجز الزعترة جنوب نابلس، وألحقوا أضراراً بإطاراتها، وسجلوا أدلة على إضرام النار في مبنى. وبحسب تقارير أخرى، نصب المستوطنون عدة خيام جديدة في منطقة قرية عودلا، جنوب شرق نابلس.

كما كشف تحقيق استقصائي أعدته منصتا "شوميريم" و “وصلة” عن اتهامات باستغلال عمال فلسطينيين في مستوطنات الضفة الغربية، في ظل تراجع فرص العمل داخل إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، ما دفع آلاف العمال إلى الاعتماد على العمل في المستوطنات باعتباره الخيار المتاح أمامهم.

واستند التحقيق إلى شهادات عدد من العمال، الذين تحدثوا عن تلقي أجور تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الإسرائيلي، والعمل دون عقود أو كشوف رواتب أو تأمين صحي، إضافة إلى غياب التعويضات في حالات إصابات العمل، واستخدام وسطاء في صرف الأجور، فضلاً عن استخدام تصاريح العمل كوسيلة للضغط والسيطرة، وفقًا لما ورد في التحقيق.

وتروي عاملة فلسطينية، استخدم التحقيق لها اسمًا مستعارا هو "وفاء"، أنها تغادر منزلها قبل الفجر للعمل في مزارع العنب والتمور في الأغوار، وتتقاضى ما بين 80 و90 شيكلا يوميا دون عقد عمل أو أي مستند يثبت عملها، بينما قالت إنها تشاهد عمالًا إسرائيليين في الموقع نفسه يتقاضون أجورا أعلى ويتمتعون بحقوق وظيفية كاملة.