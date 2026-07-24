فتح: لا سقف للمخطط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وسط تصاعد الاعتداءات

قال الدكتور ماهر النمورة المتحدث باسم حركة فتح، إن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، لا تضع سقفًا للمخطط الاستيطاني والتهويدي، معتبرًا أن ما تشهده الضفة الغربية يأتي في إطار حرب تستهدف الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

منازل الفلسطينيين ومحاولات لإحراق أحد المنازل

وأوضح النمورة، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قرية تل بمحافظة نابلس شهدت هجومًا من مستوطنين على منازل الفلسطينيين ومحاولات لإحراق أحد المنازل، أعقبها إطلاق نار من قوات الاحتلال، ما أسفر عن سقوط قتلى ووقوع عدد من الإصابات، مضيفا أن هذه الأحداث تأتي ضمن سلسلة اعتداءات طالت مناطق عدة، من بينها دير جرير ورام الله وجنين والخليل ومسافر يطا والأغوار الشمالية.

وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى أن النشاط الاستيطاني يترافق مع إجراءات تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، من خلال التوسع في المستوطنات والسيطرة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، كما تطرق إلى الأوضاع في قطاع غزة، معتبرًا أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية هناك تسهم في زيادة تعقيد المشهد الإنساني والميداني.

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