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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المجلس النرويجي للاجئين: 8 ملايين طفل سوداني خارج المدارس بسبب الحرب

السودان
السودان
محمد البدوي

قالإلياس أبو عطا، المستشار لدى المجلس النرويجي للاجئين في السودان، إن المنظمة تعمل في السودان بشكل مباشر ومن خلال شركاء محليين لتقديم المساعدات الطارئة، وخدمات التعليم والحماية والمأوى والمياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن المجلس تمكن خلال العام الماضي من الوصول إلى نحو 3 ملايين شخص في عدد من الولايات رغم صعوبة الظروف.

الاستجابة الإنسانية

وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي خالد عاشور، أن الاستجابة الإنسانية لا تقتصر على توزيع المساعدات، بل تشمل أيضًا تقديم مساعدات نقدية للأسر لمساعدتها على تحديد أولوياتها، ودعم سبل العيش والمشروعات الصغيرة، إلى جانب توفير التعليم والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين من النزاع.

وأشار إلى أن 8 ملايين طفل أصبحوا خارج مقاعد الدراسة، وفق تقديرات الأمم المتحدة، مؤكدًا أهمية توفير الحماية والدعم للأطفال الذين تعرضوا لتجارب قاسية بسبب الحرب، ومساعدتهم على استعادة الشعور بالحياة الطبيعية.

استمرار عمل المنظمات الإنسانية

وأكد أبو عطا أن استمرار عمل المنظمات الإنسانية يرتبط بتوفير التمويل اللازم وضمان الوصول الآمن إلى المناطق المتضررة، داعيًا إلى تكاتف الجهود لإنهاء معاناة المدنيين في السودان.

https://www.youtube.com/watch?v=WFmA3djNMzE

السودان المجلس النرويجي للاجئين أحداث السودان أزمة السودان

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