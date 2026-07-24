تذاكركم للجحيم جاهزة.. طهران تهدد واشنطن: مقابل كل مواطن إيراني يموت مقابله جندي أمريكي

هدد علي عبد اللهي، قائد قيادة "خاتم الأنبياء" الإيرانية للطوارئ، الولايات المتحدة، قائلاً: “مقابل كل مواطن إيراني يموت؛ سيُرسل جندي أمريكي إلى الجحيم”.

وأضاف: "لقد جهزنا لكم تذاكر مباشرة إلى الجحيم".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل أي وقف لإطلاق النار بشكل مؤقت، مشددًا على أن هذا الخيار لن يكون مطروحًا ما لم تتحقق مطالب طهران المتعلقة بملف مضيق هرمز، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وقال عراقجي إن الولايات المتحدة اختبرت إيران في أكثر من مناسبة، لكنها تلقت في كل مرة ردًا حاسمًا من الجانب الإيراني، معتبرًا أن واشنطن رغم ذلك لا تزال مستمرة في اتباع النهج نفسه.