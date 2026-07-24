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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

1080 ندوة.. انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف للإسكندرية وسوهاج

انطلاق قافلتين دعويتين للإسكندرية وسوهاج
انطلاق قافلتين دعويتين للإسكندرية وسوهاج
عبد الرحمن محمد

انطلقت قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف اليوم الجمعة، إلى محافظتي الإسكندرية وسوهاج، بمشاركة (٢٠) إمامًا وواعظًا من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. 

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسستين، وتنفيذًا لمحاور الخطة الدعوية الهادفة إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي، وترسيخ القيم الدينية والوطنية.

وتأتي هذه القوافل في سياق الجهود المتواصلة للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمواجهة الإرهاب والتطرف بكافة صوره، ومحاربة جميع مظاهر التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني وما يترتب عليه من تراجع في منظومة القيم والأخلاق، إلى جانب الإسهام في بناء الشخصية المصرية الوطنية، وتعزيز دور المسجد في تشكيل الوعي الرشيد، وترسيخ قيمة العلم والعمل والإبداع، ونشر ثقافة المعرفة؛ بما يسهم في إعداد أجيال واعية قادرة على المشاركة في بناء الوطن وصناعة الحضارة.

الأزهر الشريف والأوقاف يواصلان جهودهما الدعوية والعلمية 

وتناولت خطبة الجمعة، التي جاءت بعنوان «الماء حياة ونماء»، بيان أن الماء نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، وأساس الحياة لجميع المخلوقات، وأن المحافظة عليه وترشيد استهلاكه واجب ديني ووطني، مع التحذير من الإسراف فيه أو تلويثه أو إهداره، والتأكيد على أن صون الموارد المائية يمثل أحد أهم مقومات التنمية المستدامة، ويحفظ حقوق الأجيال الحالية والقادمة.

وجاءت الخطبة الثانية بعنوان «الموارد ليست ملكًا خاصًّا»، ضمن مبادرة «صحِّح مفاهيمك»، مؤكدةً أن الموارد العامة حق مشترك لجميع أفراد المجتمع، وأن الحفاظ عليها وحسن استغلالها واجب شرعي ووطني، مع التحذير من الاعتداء عليها أو إهدارها أو إساءة استخدامها، لما لذلك من أثر مباشر في حماية مقدرات الوطن وتعزيز قيم المسئولية المجتمعية.

1080 ندوة علمية ضمن برنامج «المنبر الثابت» خلال يوليو ٢٠٢٦م

وضمن مبادرة «صحِّح مفاهيمك».. الأوقاف تعقد ١٠١٨٠ ندوة علمية ضمن برنامج «المنبر الثابت» المشترك مع الأزهر الشريف خلال يوليو ٢٠٢٦م.

عقدت وزارة الأوقاف فعاليات برنامج «المنبر الثابت» خلال شهر يوليو ٢٠٢٦م، بواقع عدد (١٠١٨٠) ندوة علمية في (٢٠٣٦) مسجدًا بمختلف محافظات الجمهورية عقب صلاة المغرب، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز الوعي الديني والوطني.

وتناول البرنامج أربعة موضوعات رئيسة، هي: «الرفق طريق لكسب القلوب»، و«التخطيط ودوره في بناء الأمة»، و«الماء حياة ونماء»، و«محبة الوطن من الإيمان»، بما يعكس حرص الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف على معالجة القضايا الدعوية والفكرية والمجتمعية التي تسهم في بناء الإنسان، وترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز الانتماء الوطني.

وأكد هذه الأنشطة الدعوية والعلمية استمرار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين، وتعزيز الوعي، وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وبناء شخصية وطنية واعية قادرة على الإسهام في نهضة الوطن وصناعة مستقبله. 

الأزهر الأوقاف انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف للإسكندرية وسوهاج وزارة الأوقاف

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