موعد تنسيق الثانوية العامة 2026.. المؤشرات الأولى وكيفية تسجيل الرغبات

يترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بفارغ الصبر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، بالتزامن مع استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق مرحلة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وسط حالة من الاستعداد القصوى لمعرفة مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد المصرية المختلفة وتحديد ملامح الخطوة الجامعية الأولى.

موعد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لفتح باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026، خلال الأيام المقبلة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميًا.

رابط تسجيل الرغبات ومؤشرات تنسيق المرحلة الأولى

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه يتم تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات المتاحة في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 إلكترونيًا، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

ومن المقرر أن يتم إعلان مؤشرات القبول في المرحلة الأولى مع إعلان موعد فتح باب التسجيل، وجاءت مؤشرات الحد الأدنى القبول في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الماضي 2025، كالآتي:

- مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لأدبي النظام الجديد في المرحلة الأولى 233 درجة فأكثر أي بنسبة 72.81% فأكثر عدد الطلاب 54073 طالب/طالبة.

- مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لأدبي النظام القديم في المرحلة الأولى 270 درجة فأكثر أي بنسبة 65.85% عدد الطلاب 527 طالب/طالبة.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2026

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة لهم ضمن تنسيق الجامعات 2026، فور فتح باب التسجيل من خلال الخطوات التالية:

- زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.

- كتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح بالثانوية العامة.

- كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

- الضغط على الخطوة الثانية.

- كتابة بيانات الطالب الأساسية.

- يتم مراجعة البيانات جيدًا.

- اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.

- يتم الضغط على جملة الخطوة التالية.

- يقوم الطالب بإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

- يقوم الطالب بالضغط على كلمة تسجيل.

- يتم اختيار صيغة Microsoft Print To PDF.

- يقوم الطالب بالضغط علي طباعة الاستمارة.