قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة حفل عودة فضل شاكر مع شيرين عبد الوهاب.. خاص
مدمن كحول.. القبض على شخص تعدى على أطفاله بالضرب في الإسكندرية
هشام موسى يحذر: معركة المضائق تشعل أخطر فصول صراع الشرق الأوسط وتهدد الاقتصاد العالمي
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام ..سجل بياناتك هنا لمعرفة درجاتك
المفضل .. دنيا سامي تحتفل مع عمرو دياب بألبومه الجديد | شاهد
بعد طرح ألبومه الجديد .. تفاصيل حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي
الحرارة في النازل مع اليوم دا | إعلان سار من الأرصاد
نائب وزير خارجية الكويت يؤكد التزام بلاده بدعم التسوية السلمية للنزاعات
أكسيوس : واشنطن تطلب من حلفائها إرسال أصول عسكرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز
ترامب : شي وبوتين تعهدا بعدم بيع أسلحة لإيران
شقيقة الشاب الغارق تستغيث : أخويا بقاله يومين في نيل التبين ومش عارفين نطلعه
اتهام شاب مصري بقتل محامٍ جنائي بارز في اليونان بعد اعترافه بالجريمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد تنسيق الثانوية العامة 2026.. المؤشرات الأولى وكيفية تسجيل الرغبات

تنسيق الثانوية العامة 2026
تنسيق الثانوية العامة 2026
خالد يوسف

يترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بفارغ الصبر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، بالتزامن مع استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق مرحلة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وسط حالة من الاستعداد القصوى لمعرفة مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد المصرية المختلفة وتحديد ملامح الخطوة الجامعية الأولى.

موعد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لفتح باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026، خلال الأيام المقبلة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميًا.

رابط تسجيل الرغبات ومؤشرات تنسيق المرحلة الأولى

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه يتم تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات المتاحة في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 إلكترونيًا، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

ومن المقرر أن يتم إعلان مؤشرات القبول في المرحلة الأولى مع إعلان موعد فتح باب التسجيل، وجاءت مؤشرات الحد الأدنى القبول في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الماضي 2025، كالآتي:

- مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لأدبي النظام الجديد في المرحلة الأولى 233 درجة فأكثر أي بنسبة 72.81% فأكثر عدد الطلاب 54073 طالب/طالبة.

- مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لأدبي النظام القديم في المرحلة الأولى 270 درجة فأكثر أي بنسبة 65.85% عدد الطلاب 527 طالب/طالبة.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2026

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة لهم ضمن تنسيق الجامعات 2026، فور فتح باب التسجيل من خلال الخطوات التالية:

- زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.

- كتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح بالثانوية العامة.

- كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

- الضغط على الخطوة الثانية.

- كتابة بيانات الطالب الأساسية.

- يتم مراجعة البيانات جيدًا.

- اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.

- يتم الضغط على جملة الخطوة التالية.

- يقوم الطالب بإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

- يقوم الطالب بالضغط على كلمة تسجيل.

- يتم اختيار صيغة Microsoft Print To PDF.

- يقوم الطالب بالضغط علي طباعة الاستمارة.

تنسيق الثانوية العامة 2026 كيفية تسجيل الرغبات نتيجة الثانوية العامة زارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول بالكليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

إيريني يسري

إيريني يسري ملكة جمال مصر ترفض تسليم التاج للملكة الجديدة.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

امير هشام

أمير هشام يتخذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن نشر أي محتوى مسيء له

صورة من استاد الأهلي

لحظات تاريخية.. صب الخرسانة بإستاد الأهلي إيذانا بدخول مرحلة التنفيذ

الأهلي

الأهلي يحدد موعد مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر

بالصور

لوك كاجوال.. سارة سلامة تستعرض جمالها | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال منة شلبي

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

"الصراصير" تطالب وزير التعليم بالاستقالة

حزب الصراصير يشعل الشارع الهندي ويقود ثورة الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد