أيمن غنيم: استمرار التصعيد الإقليمي يهدد الاقتصاد العالمي ويزيد الضغوط التضخمية

قال الدكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال، إن سياسة «رفع الكلفة» التي تشهدها المنطقة تعكس حقيقة أن جميع الأطراف، بما فيها الدول غير المنخرطة بشكل مباشر في الصراع، تتحمل تبعات الأزمات العسكرية، مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد ينعكس على الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع معدلات التضخم وتزايد الضغوط على الأسواق، كما استشهد بتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الحروب يدفع ثمنها الجميع.

الضغوط التضخمية وارتفاع مستويات الدين

وأوضح غنيم، خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز، أن البنوك المركزية أصبحت أكثر حذرًا في سياساتها النقدية مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع مستويات الدين السيادي عالميًا، لافتًا إلى أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مؤخرًا يعكس توقعات باستمرار الضغوط على الأسعار، مؤكدًا أن قرارات الفائدة تعتمد على التضخم المتوقع وليس فقط على معدلاته الحالية.

وأضاف أن استمرار التوترات الجيوسياسية ألقى بظلاله على أسواق المال العالمية، موضحًا أن معظم القطاعات الاقتصادية تعرضت لضغوط، بينما حافظت قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وشركات التسليح والطاقة على قدر من الزخم، وأن رسم أي توقعات اقتصادية دقيقة بات مرهونًا بالتطورات السياسية، في ظل الترابط الوثيق بين الاقتصاد ومسار الأزمات الدولية.