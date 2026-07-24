رفض زيادة المعاشات.. قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية

اختتمت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية أعمالها، بإصدار عدد من القرارات والتوصيات، عقب مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وجاءت أبرز قرارات الجمعية كالتالي: