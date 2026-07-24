رفض زيادة المعاشات.. قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية

اختتمت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية أعمالها، بإصدار عدد من القرارات والتوصيات، عقب مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وجاءت أبرز قرارات الجمعية كالتالي:
- رفض اعتماد ميزانيتي الاتحاد عن عامي 2020 و2021.
- الموافقة على المطالبة برفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة، من خلال اتخاذ الإجراءات وتقديم الدعم القانوني اللازم.
- الموافقة على استمرار تحمل الاتحاد كامل مسئولياته في العقد المبرم بين الاتحاد العام والاتحاد الفرعي بمحافظة دمياط بشأن نادي اتحاد المهن الطبية بدمياط، والمبرم عام 2015.
- الموافقة على قصر ما لا يقل عن 80% من استثمارات الاتحاد على الودائع البنكية وأذون الخزانة، مع السماح باستثمار ما لا يزيد على 20% لدى الشركات المتخصصة، بما يحقق أفضل عائد ويحافظ على أموال الاتحاد، وذلك وفقا للقانون المنظم لاستثمار صناديق الاتحادات والمعاشات.
- مناقشة مقترح زيادة قيمة المعاشات، مع الالتزام بنتائج الدراسة الاكتوارية التي أوصت بعدم زيادة المعاشات في الوقت الحالي، حفاظا على أموال صندوق المعاشات واستدامته المالية.
- تأجيل أي زيادة للمعاشات لحين النجاح في تنمية موارد الصندوق، وزيادة حصيلة الدمغة، وتعظيم عائد الاستثمارات.