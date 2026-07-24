حسام موافي يكشف سر تميز خلايا المخ: الجلوكوز يصل إليها دون أنسولين

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن خلايا المخ تتمتع بخصوصية تميزها عن باقي خلايا الجسم، إذ يصل إليها الجلوكوز مباشرة دون الحاجة إلى هرمون الأنسولين، بما يضمن استمرار إمدادها بالطاقة اللازمة لأداء وظائفها الحيوية.

وأوضح، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الآلية تمثل نظامًا خاصًا لحماية المخ، باعتباره أحد أهم الأعضاء الحيوية التي لا يمكن أن تنقطع عنها مصادر الطاقة.

وشدد موافي على أن خلايا المخ لا تمتلك القدرة على التجدد بعد تعرضها للتلف، مشيرًا إلى أن أي ضرر يصيبها قد يكون دائمًا، بينما يقتصر دور العلاج الطبيعي على تحسين الوظائف المتأثرة ومساعدة المريض على التكيف، دون القدرة على تعويض الخلايا العصبية التي فقدت.