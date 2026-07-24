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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 3 فلسطينيين وإحراق منازل ومركبات في هجوم للمستوطنين على بلدة صرة جنوب غربي نابلس

مدينة نابلس
مدينة نابلس
أ ش أ

أصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم الجمعة، وأحرقت ستة منازل على الأقل وخمس مركبات، جراء هجوم شنه مستوطنون على بلدة صرة جنوب غربي مدينة نابلس، وسط مواجهات مع الأهالي.

وقال رئيس بلدية صرة نعمان عبد الله إن عشرات المستوطنين هاجموا البلدة من جهتها الغربية، واعتدوا بالضرب على ثلاثة مواطنين فلسطينيين، قبل أن يقدموا على إحراق ستة منازل بشكل كلي وجزئي، إضافة إلى خمس مركبات وعشرات الدونمات المزروعة بالخضروات والفواكه، فيما تصدى لهم الأهالي.

وأضاف أن قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة منعت السكان من الوصول إلى المنطقة، في وقت وردت فيه أنباء عن إحراق منازل أخرى. وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابة ثلاثة مواطنين، تبلغ أعمارهم 45 و36 و20 عامًا، جراء اعتداء المستوطنين عليهم، حيث نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فلسطينيين مركبات الهلال الأحمر الفلسطيني

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