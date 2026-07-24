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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وداعا حبيبة الملايين.. هوندا توقف إنتاج أشهر سياراتها

هوندا
هوندا
عزة عاطف

كشفت تسريبات لبريد إلكتروني داخلي موجه للعاملين في مصنع أليستون بمقاطعة أونتاريو الكندية، عن قرار شركة "هوندا" تعليق إنتاج اثنين من أبرز سياراتها الرياضية المزودة بناقل حركة يدوي. 

وأكدت الشركة رسميًا وقف إنتاج طرازي "سيفيك Si" و"أكيورا إنتجرا A-Spec Tech" مع نهاية موديل عام 2026. ويأتي هذا القرار ليقلص خيارات السيارات الرياضية ذات السعر المناسب المزودة بناقل حركة يدوي في الأسواق العالمية والولايات المتحدة.

لوائح وكالة حماية البيئة والتحديات التنظيمية لموديلات 2027

أرجعت الشركة هذا التوقف الإجباري إلى التغيرات الجارية في ظروف العمل المرتبطة بلوائح وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، والتجهيز لإعادة اعتماد المحرك لموديلات عام 2027 وما بعدها. ويستهدف قرار التعليق النسخ المجهزة بمحرك سعة 1.5 لتر مع شاحن توربيني والمقترنة بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات. 

ورغم إعراب عشاق القيادة عن قلقهم، طمأنت هوندا عملاءها بأن هذا الإجراء يعد توقفًا مؤقتًا، مع وجود خطة رسمية لإعادة إطلاق الطرازين مجددًا فور توفيق الأوضاع البيئية والتنظيمية.

هوندا

استمرار الطرازات عالية الأداء وتأثير القرار على المبيعات

أوضحت هوندا أن هذا التوقف لن يؤثر على حجم الإنتاج الإجمالي للمصنع؛ حيث سيتم استبدال خطوط إنتاج سيفيك Si بفئات أخرى من طرازات سيفيك. 

كما أكدت الشركة أن السيارات الرياضية عالية الأداء مثل "سيفيك تايب R" و"أكيورا إنتجرا تايب S" لن تتأثر بهذا القرار وتستمر في خطوط الإنتاج بشكل طبيعي بفضل اعتمادها على محركات سعة 2.0 لتر وتصنيعها في مصانع أخرى باليابان والولايات المتحدة. 

ومن المتوقع أن تكفي المخزونات الحالية لدى الموزعين لتلبية الطلب حتى أوائل عام 2027.

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