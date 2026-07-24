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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: ودية الأهلي الأولى كشفت لعموتة أزمات دفاعية وأثارت دهشته من مستوى بعض اللاعبين

فرج عامر
فرج عامر
ميرنا محمود

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على أول مباراة ودية للنادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني المغربي حسين عموتة، مؤكدا أنها منحت الجهاز الفني مؤشرات مهمة بشأن مستوى الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.


وقال فرج عامر، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إن المباراة الودية الأولى كشفت لعموتة وجود عدد من المشكلات الدفاعية التي تحتاج إلى معالجة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المدرب بدأ في تكوين صورة واضحة عن احتياجات الفريق الفنية.


وأضاف أن عموتة أبدى دهشته من المستوى الذي ظهر به عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، وهو ما سيدفعه إلى إعادة تقييم بعض العناصر قبل الاستقرار على القوام الأساسي للفريق، في ظل سعيه للوصول إلى أفضل تشكيل ممكن استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره النصر القاهري بنتيجة 5-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وسجل خماسية الأهلي كل من جراديشار «هدفين»، وحسين الشحات، وعلي محمود، وأشرف بن شرقي، بواقع هدف لكل لاعب، بينما أحرز النصر هدفه الوحيد خلال اللقاء.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث من المقرر أن يخوض مباراة ودية أخرى أمام فريق لافيينا، أحد أندية الدرجة الثانية، يوم 30 يوليو الجاري.

فرج عامر الأهلي المدير الفني المغربي حسين عموتة حسين عموتة

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