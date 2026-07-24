وزارة الخارجية تتابع اوضاع المصريين فى جمهورية قيرغيزستان

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قام السفير ناجي غابة القائم بأعمال السفارة المصرية في كازاخستان - بناء علي تكليفات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين- بمهمة قنصلية لمدينة بشكيك عاصمة جمهورية قيرغيزستان خلال الفترة من ٢١ إلي ٢٣ يوليو الجاري ، للاطمئنان علي أوضاع الجالية المصرية وتلبية احتياجاتهم القنصلية.

والتقي السفير ناجى غابة بالجالية المصرية المقيمة بقيرغيستان ، حيث أكد أن أحد أهم أولويات الدولة المصرية الاهتمام بأوضاع المصريين في الخارج، وتم خلال اللقاء الاستماع إلي مطالبهم والمشاكل التي تواجههم.

وفي أعقاب الاجتماع بالجالية، تم إنهاء أعمالهم القنصلية، فضلا عن مقابلة المسئولين بالخارجية القيرغيزية لنقل شواغل الجالية، خاصة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات المختلفة.

وفي نهاية المهمة، قام السفير ناجى غابة بزيارة احدى السجون، والتقى بعدد من المصريين المحتجزين هناك للاطمئنان عليهم والتحدث مع إدارة السجن للاهتمام بأوضاعهم والنظر في تلبية احتياجاتهم.