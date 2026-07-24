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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 4 إسرائيليين في هجوم على مستوطنة بالضفة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 4 إسرائيليين بجروح في الهجوم على مستوطنة حفات جلعاد.

وأشار الإسعاف الإسرائيلي إلى أنه قام بنقل المصابين في صفوف المستوطنين بقرية تل غرب نابلس إلى أقرب مستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة .

من جانبه ؛ قام جيش الاحتلال بغلق حاجز المربعة غرب نابلس وتعزيزات تقتحم قرية تل .

وتشير التقارير العبرية إلى أن أحد المصابين حالته حرجة للغاية.

وفي وقت سابق ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل فلسطينيان طعنا إسرائيليا وذلك على يد مواطن إسرائيلي آخر في المكان في قضاء بيت فوريك.
 

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له  ؛ أنه  تم فرض حصار على قرية بيت فوريك قضاء نابلس في أعقاب عملية طعن أدت إلى إصابة إسرائيلي بجروح.
 

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن أعمال التمشيط لا تزال جارية في قضاء بيت فوريك والتحقيقات في حادث الطعن جارية.
 

كما دفع الاحتلال بقوات مشاة إلى حي الضباط في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس.
 

فيما صرح وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يتوانى عن الدخول للقرى والمخيمات في الضفة لملاحقة العناصر المسلحة .
 

الإسعاف الإسرائيلي جيش الاحتلال مستوطنة حفات جلعاد نابلس

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