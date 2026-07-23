أول إجراء من جيش الاحتلال بعد حادث طعن بيت فوريك

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل فلسطينيان طعنا إسرائيليا وذلك على يد مواطن إسرائيلي آخر في المكان في قضاء بيت فوريك.



وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له ؛ أنه تم فرض حصار على قرية بيت فوريك قضاء نابلس في أعقاب عملية طعن أدت إلى إصابة إسرائيلي بجروح.



وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن أعمال التمشيط لا تزال جارية في قضاء بيت فوريك والتحقيقات في حادث الطعن جارية.



كما دفع الاحتلال بقوات مشاة إلى حي الضباط في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس.



فيما صرح وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يتوانى عن الدخول للقرى والمخيمات في الضفة لملاحقة العناصر المسلحة .



وختم كاتس تصريحاته قائلا : سنعمل على إقامة مزيد من المستوطنات بالضفة وتنظيم مزيد من البؤر الاستيطانية كجزء من مفهوم أمن إسرائيل

