رسائل سيادية من زوطر الغربية.. انسحاب جيش الاحتلال يمهد لمرحلة جديدة في جنوب لبنان

تشهد الساحة اللبنانية تطورا سياسيا وميدانيا لافتا مع استمرار انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من عدد من المناطق الحدودية في جنوب لبنان، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من تثبيت سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها.

وجاء رفع رئيس الوزراء اللبناني العلم اللبناني في بلدة زوطر الغربية ليحمل رسالة سياسية ورمزية تؤكد عودة مؤسسات الدولة إلى المناطق التي عانت لسنوات من التوترات الأمنية والاعتداءات المتكررة، وسط ترقب لمستقبل الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية وإمكانية الحفاظ على هذا الهدوء.

عودة رمزية للدولة اللبنانية

وفي مشهد يحمل دلالات وطنية، رفع رئيس الوزراء اللبناني العلم اللبناني في بلدة زوطر الغربية عقب دخول قوات الجيش اللبناني إلى المنطقة، مؤكدًا أن الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها، وأن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية إلى القرى الجنوبية التي تضررت جراء المواجهات العسكرية.

ويعد رفع العلم في البلدة رسالة تؤكد أن المؤسسات الرسمية اللبنانية أصبحت الحاضر الأساسي في إدارة تلك المناطق، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني وتكثيف الإجراءات الأمنية لضمان استقرار الأوضاع.

انسحاب إسرائيلي يعيد رسم المشهد الحدودي

ويأتي الانسحاب الإسرائيلي ضمن سلسلة تطورات ميدانية شهدها جنوب لبنان خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأت القوات الإسرائيلية إخلاء عدد من المواقع، الأمر الذي فتح المجال أمام الجيش اللبناني للانتشار في مناطق جديدة بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

وهذه الخطوة قد تسهم في خفض حدة التوتر على الحدود، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى التزام كامل من جميع الأطراف للحفاظ على وقف التصعيد ومنع تجدد المواجهات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.

رهان على الاستقرار وإعادة الإعمار

وتتزامن هذه التطورات مع مطالبات داخلية بتسريع جهود إعادة إعمار القرى المتضررة، وإعادة الخدمات الأساسية، وتمكين الأهالي من العودة إلى منازلهم، في ظل خسائر كبيرة لحقت بالبنية التحتية والممتلكات نتيجة العمليات العسكرية.

كما تعول الحكومة اللبنانية على استثمار حالة الهدوء النسبي لإطلاق برامج تنموية وإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي في الجنوب، بما يعزز من فرص الاستقرار على المدى الطويل.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبدالله نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن رفع العلم اللبناني في زوطر الغربية يمثل أكثر من مجرد خطوة رمزية، بل يعكس عودة الدولة إلى ممارسة دورها الطبيعي في إدارة المناطق الحدودية، بعد فترة طويلة من التوترات الأمنية.

وأضاف نعمة لـ "صدى البلد"، أن انسحاب الجيش الإسرائيلي يفتح نافذة مهمة أمام لبنان لتعزيز الاستقرار الداخلي، لكنه شدد على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب التزاما كاملا بتنفيذ التفاهمات الأمنية، واستمرار دعم الجيش اللبناني، إلى جانب تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع أي تصعيد جديد قد يعيد المنطقة إلى دائرة المواجهة.

وأوضح نعمة أن المرحلة المقبلة ستكون اختبارا لقدرة الدولة اللبنانية على تثبيت حضورها في الجنوب، وإطلاق عملية إعادة إعار حقيقية تعيد الثقة للمواطنين، مؤكدا أن الاستقرار المستدام لن يتحقق إلا من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، والحفاظ على الهدوء، وتوفير مقومات التنمية في المناطق الحدودية.

جدير بالذكر، أنه رغم ما يحمله الانسحاب الإسرائيلي ورفع العلم اللبناني في زوطر الغربية من مؤشرات إيجابية، فإن المشهد في جنوب لبنان لا يزال مرهونا بمدى الالتزام بالحفاظ على التهدئة، واستكمال انتشار مؤسسات الدولة على كامل الحدود. وبين الآمال في استعادة الاستقرار، والتحديات الأمنية والسياسية القائمة، تبقى المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه التطورات ستشكل بداية لمرحلة أكثر هدوءا واستقرارا، أم مجرد محطة جديدة في مسار طويل من الصراع.