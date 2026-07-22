رحلات جوية مباشرة .. قرار عاجل من ترامب بشأن لبنان بعد لقائه بجوزيف عون

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء عن قرار بشأن لبنان عقب الاجماع مع الرئيس جوزيف عون في البيت الأبيض والذي يزور واشنطن في إطار المباحثات الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.



وأكد الرئيس الأمريكي أنه ​وجه إدارته للسماح لجميع شركات ‌الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان، وذلك عقب اجتماعه مع نظيره اللبناني جوزيف ​عون.

يذكر أن الرحلات الجوية الأمريكية علقت في ​عام 1985 بعد خطف طائرة تابعة لشركة تي.دبليو.إيه خلال الرحلة رقم 847 ​من أثينا إلى روما وإجبارها على ​الهبوط في بيروت.

وقُتل غواص في البحرية الأمريكية بوحشية خلال تلك الأزمة التي استمرت 17 ​يومًا.



وفي يناير الماضي، أصدر ترامب أوامره إلى وزارة النقل الأمريكية برفع ​حظر على الخدمات الجوية لنقل الركاب الأمريكيين إلى ‌فنزويلا، بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في ​عملية عسكرية ​في وقت سابق من ذلك الشهر.

واستؤنفت الخدمة في أواخر أبريل ​بعد سبع سنوات عبر ​تسيير رحلة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية (أميركان إيرلاينز) من ميامي إلى كراكاس.